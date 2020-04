UZ kreeg 45 tablets en laat patiënten nu videochatten Sabine Van Damme

08u43 0 Gent Bezoek is al een hele tijd niet meer toegelaten in de ziekenhuizen. Het UZ Gent introduceert nu videochat voor patiënten op de afdeling geriatrie, zodat de oudere mensen contact kunnen houden met hun familie. Proximus schonk het ziekenhuis 45 tablets, die daarvoor worden ingezet.

Vrijwilliger medewerkers van het UZ Gent helpen de patiënten op de afdeling geriatrie om via videochat met hun familieleden in contact te blijven. Ook de afdeling Intensieve zorg, het Revalidatiecentrum en de cohorte-afdeling – waar de coronapatiënten liggen – krijgen een deel van de 45 geschonken tablets. De eerste videochat op de afdeling geriatrie vond maandagavond plaats. “De patiënte was heel tevreden over het gesprek dat ze op die manier had met haar familie”, laat het UZ weten. “De vrijwillige medewerkers plannen de gesprekken en helpen de patiënten om verbinding te maken. Ze volgen daarbij uiteraard alle hygiënerichtlijnen. Na de test op de afdeling geriatrie zal deze service ook op andere verpleegafdelingen aangeboden worden.”