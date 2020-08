UZ Gent zoekt gezonde 65-plussers om coronavaccin te testen Sabine Van Damme

04 augustus 2020

09u58 0 Gent Het UZ Gent en CEVAC zijn op zoek naar gezonde proefpersonen tussen 65 en 75 jaar oud, die willen meewerken aan een studie rond het coronavaccin. Dat vraagt wel enige betrokkenheid, want de deelnemers worden meer dan een jaar lang gevolgd. Ze krijgen dan wel mogelijk als eerste een werkend vaccin toegediend.

De nood aan een vaccin tegen het coronavirus is zo hoog dat er in de studies sneller vooruit wordt gegaan dan anders het geval is. In het UZ worden al enkele weken proefpersonen geïnjecteerd met mogelijke vaccins. Nu wil het ziekenhuis daar ook oudere personen bij betrekken. Bij oudere mensen zit er immers sleet op het reactievermogen van het afweersysteem. Door de leeftijd kan er een effectverlies zijn en zou het bijvoorbeeld kunnen dat de dosis naar omhoog moet. Dat zijn zaken die moeten bepaald worden, en dus is het belangrijk om ook de senioren toe te voegen aan het testpanel. Van deelnemers wordt wel een serieus engagement gevraagd. Het traject dat ze doorlopen duurt langer dan een jaar. De vrijwilligers krijgen meerdere keren het vaccin toegediend, en tussendoor wordt er geëvalueerd.Gent is uiteraard niet de enige plek waar gezocht wordt naar een coronavaccin, wereldwijd zijn verschillende grote spelers daarmee bezig.

Meer informatie en het inschrijvingsformulier voor wie wil meedoen staan op deze website.