UZ Gent zoekt 2.000 vrijwilligers om coronavaccin in te spuiten, én extra medewerkers om de vaccins toe te dienen



Sabine Van Damme

06 oktober 2020

13u21 0 Gent Het Centrum voor vaccinologie (CEVAC) van het UZ Gent zoekt 2.000 vrijwilligers om tegen midden november een COVID-19-vaccin te testen. Ze zijn daarmee in fase 3 van de ontwikkeling van een vaccin, waarbij effectief een groep mensen wordt ingeënt om te kijken of het vaccin werkt. Tegen volgende zomer zou het vaccin klaar kunnen zijn. Er wordt ook extra personeel aangeworven om de studie te kunnen uitvoeren, en er wordt zelfs een nieuw gebouw gezet waar alles zal doorgaan.

Eigenlijk gaat het om 3 verschillende kandidaat-vaccins, maar welke dat zijn mag het UZ nog niet prijsgeven. Toch gaat het ziekenhuis nu al op zoek naar proefpersonen. Beschermt het deelnemers tegen een COVID-19-infectie of zorgt het ervoor dat de ziekte minder ernstig verloopt dan normaal? Dat wil het CEVAC nu testen bij 2.000 mensen. De helft van de deelnemers krijgt het studievaccin toegediend en de andere helft een nepvaccin. Het is een ‘dubbelblinde studie’: noch de deelnemers, noch de artsen weten wie het studievaccin toegediend krijgt.

Om dit soort studies te kunnen doen, moet de besmettingsgraad in de regio hoog genoeg zijn. ‘We moeten kunnen nagaan hoe groot de besmettingsgraad is onder de deelnemers en in welke mate het vaccin bescherming biedt”, legt professor Isabel Leroux-Roels, diensthoofd CEVAC, uit. “De deelnemers – die we gedurende 1 jaar nauwgezet opvolgen – moeten dus vaak genoeg blootgesteld worden aan het virus.” In fase 2 werden al 200 testpersonen ingeënt. Nadat de veiligheid, dosering en reactie van het afweersysteem zijn onderzocht in de eerste en tweede fase van het ontwikkelingsproces, moet de derde fase uitwijzen of het vaccin werkelijk doeltreffend is.”

Nieuwbouw

Om dat allemaal te kunnen doen, zoekt het CEVAC ook extra handen, meer bepaald medewerkers die zich minstens 3 dagen per week kunnen vrijmaken. Ze worden ingezet voor de selectie, vaccinatie en opvolging van de deelnemers. “Het is een unieke kans voor artsen en studieverpleegkundigen om te kunnen meewerken aan de zoektocht naar het vaccin tegen COVID-19”, aldus professor Leroux-Roels. Er wordt voor deze massale studie zelfs een nieuwe unit ingericht met een onthaal, een wachtzaal, een bereidingsruimte voor het vaccin, een labo en meerdere lokalen voor het toedienen van het vaccin en het opvolgen van de deelnemers. De lokalen worden de komende weken gebouwd en ingericht, want de huidige locatie van het CEVAC is te klein.

55-plussers

Wie wil deelnemen, moet ouder dan 18 jaar zijn en in een straal van 25 kilometer rond het UZ wonen. Je mag nog geen corona gehad hebben, niet zwanger zijn en geen borstvoeding geven. Vooral kandidaten ouder dan 55 zijn welkom.

Kandidaat-deelnemers kunnen meer informatie vinden en zich aanmelden op www.uzgent.be/cevac-covid19-fase3.

Wie wil meewerken met het CEVAC, kan informatie vinden op www.uzgent.be/jobs.