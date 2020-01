UZ Gent zet speciale ziekenwagens voor pasgeboren baby’s in Sabine Van Damme

10 januari 2020

19u44 19 Gent Het Gentse UZ heeft twee ziekenwagens in gebruik genomen, die speciaal zijn ingericht voor het vervoer van zieke, pasgeboren baby’s. De ‘babylances’ zijn voorzien van een couveuse.

Geen ambulance maar een babylance. Twee zelfs. Het UZ Gent haalt in ziekenhuizen in de ruime regio rond Gent geregeld baby’s op die gespecialiseerde hulp nodig hebben, zo’n 250 per jaar. Heel vaak gaat het om te vroeg geboren kindjes die met spoed naar de dienst Neonatale Intensieve Zorg moeten worden gebracht. Met de babylances zal dat beter lukken, want die zijn uitgerust met hoogtechnologische transportcouveuses voor de kindjes. Die wegen 195 kilo, en worden met een elektronisch laadsysteem in- en uitgeladen. Naast het toestel is er ook ruimte voor een neonatholoog en een verpleegkundige, en ook voor de ouders. Vandaag moeten die laatste vaak zelf achter de ziekenwagen aan naar het UZ Gent rijden. De nieuwe ‘babylances’ staan stand-by en vertrekken maximum een kwartier na de inkomende oproep.