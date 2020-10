UZ Gent voelt druk coronapatiënten stijgen, vooral in combinatie met de gewone zorg. In de drie andere Gentse ziekenhuizen blijft het rustig op COVID-vlak Sabine Van Damme

09 oktober 2020

14u09 0 Gent De Gentse coronacijfers stijgen gestaag. De voorbije twee weken hebben 429 mensen een positieve test afgelegd. De meesten daarvan hebben weinig last of zieken thuis uit, maar toch belanden ook steeds meer mensen in het ziekenhuis. Vooral in het UZ Gent is dat voelbaar. Daar zijn nu 15 COVID-patiënten, waarvan 5 op intensieve zorgen. Ook AZ Maria Middelares ziet een lichte stijging, bij AZ Jan Palfijn en AZ Sint-Lucas is de situatie stabiel.

“15 lijkt uiteraard weinig, en in maart en april hebben we er inderdaad meer gehad”, zegt UZ-woordvoerder Karlien Wouters. “Maar het grote verschil is dat bij de eerste golf alle andere, niet-noodzakelijke behandelingen in het ziekenhuis on hold zijn gezet. Dat is nu niet zo, en dat willen we graag zo houden. Maar de combinatie van de gewone zorg in combinatie met de coronapatiënten valt zwaar. Gelukkig zijn de meeste verpleegkundigen wel al vertrouwd met de coronaprocedures, dus kunnen we snel schakelen. Maar als de cijfers blijven stijgen, zullen we toch moeten kijken hoe en waar we ruimte kunnen maken, zowel qua bedden als qua personeel.” De gehospitaliseerde patiënten in het UZ Gent hebben volgens Wouters wel hetzelfde profiel als die in de eerste golf. “Het zijn vooral oudere mensen, of mensen met onderliggende problemen. Uiteraard zit daar wel eens een uitzondering tussen, maar voorlopig zien wij hetzelfde patiëntenprofiel.”

Een gelijkaardig verhaal klinkt in het AZ Maria Middelares. “Tot vorige week bleef alles stabiel, sinds deze week zien wij wel een stijging in het aantal patiënten”, zegt Catherine Zenner. “Maar alles is onder controle, we hebben zeker geen capaciteitsproblemen. Op de afdeling intensieve zorgen hebben we slechts enkele COVID-patiënten. De zorg voor hen, in combinatie met andere, niet-COVID-patiënten die intensieve verzorging nodig hebben, valt wel zwaar. De coronapatiënten hebben ook bij ons in grote lijnen hetzelfde profiel als in de beginfase. Het gaat in grote lijnen om oudere mensen, vaak met onderliggende aandoeningen.”

Rustig

In het AZ Sint-Lucas daarentegen blijft het voorlopig rustig. “We hebben uiteraard wel COVID-patiënten”, zegt woordvoerder Iny Cleeren, “maar we hebben niemand op de afdeling intensieve zorgen, en ook het aantal blijft stabiel.” Ook bij het AZ Jan Palfijn blijft het aantal COVID-patiënten laag. “En dat aantal blijft ook al ruim een week stabiel. Alles is dus perfect onder controle”, zegt Sofie Moreels.