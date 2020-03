UZ Gent testte vandaag 50-tal mogelijke coronapatiënten, niemand panikeert Sabine Van Damme

18u37 0 Gent Het Gentse UZ heeft de coronatoestand voorlopig volledig onder controle. De uitgewerkte procedure wordt gevolgd, iedereen is perfect op de hoogte, nergens is ongerustheid. Corona-verdachten worden weggehouden van de spoedafdeling en op een aparte locatie getest. Zo passeerden er vandaag een 50-tal. Tot nog toe zijn er geen positieve stalen bevestigd.

“De allereerste richtlijn blijft: bellen naar de huisarts als je vermoed besmet te zijn.” Dat benadrukt Karlien Wouters, woordvoerder van het Gentse UZ. “We kregen vandaag heel veel telefoons op de spoedafdeling, maar dat is niet de bedoeling. Mensen moeten hun huisarts bellen, die weet wat te doen en verwijst mogelijk besmette mensen door indien nodig.”

De balie van de Gentse spoedafdeling is afgesloten met glas, zodat de medewerker daar onmogelijk besmet kan worden. Meldt zich een mogelijke coronapatiënt, dan wordt die niet binnengelaten op de spoedafdeling zelf, maar weggeleid naar een omgebouwde garagebox, die is ingericht als wachtruimte. Die komt uit in een onderzoeksruimte, die fysiek is afgesloten van de rest van het ziekenhuis. En urgentieverpleegkundige van dienst komt afgeschermd de ruimte binnen om de patiënt te testen. “We dragen een schort, handschoenen, een mondmasker en een beschermende bril, die allemaal uit gaan zodra we de ruimte verlaten”, zegt Tim Dewitte, die vanmiddag de coronaverdachten testte. “De mensen die langskomen zijn ongerust, maar zeker niet in paniek. De test zelf duurt enkele seconden, maar wordt wel vooraf gegaan door een uitgebreide vragenlijst. Dat werkt de mensen soms wel op de zenuwen. Zelf maak ik mij geen zorgen. Ik draag beschermende kledij, en het is nu niet het eerste virus waarmee ik in aanraking kom. Met de nodige voorzorgen raak ik niet besmet.” (Lees verder onder de foto)

Zo denkt ook de rest van het personeel erover, volgens woordvoerder Wouters. “Uiteraard waren er wel vragen bij het personeel, maar we hebben op onze site een uitgebreide Q&A gezet voor alle medewerkers. Verder gelden hier altijd strikte hygiënemaatregelen.” Het UZ Gent heeft vandaag een 50-tal tests afgenomen. Op de resultaten is het nog wachten. Die worden aan de federale overheid bezorgd, en enkel zij communiceren over nieuwe gevallen. Dat gebeurt nu elke ochtend om 10 uur. Voorlopig heeft Gent dus nog geen enkele officiële coronapatiënt. “We zijn klaar om mensen te hospitaliseren in isolatiecellen, indien dat nodig is”, zegt Wouters.