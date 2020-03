UZ Gent testte al 9 mogelijke coronapatiënten, niemand besmet Sabine Van Damme

01 maart 2020

19u06 0 Gent De coronacrisis is nu echt vlakbij, maar in Gent is nog steeds niemand besmet. In het UZ werden dit weekend wel al 9 patiënten getest, waarbij een sterk vermoeden bestond dat ze corona zouden kunnen hebben. Niemand bleek echt besmet. Het UZ is in elk geval klaar om mogelijke coronapatiënten te hospitaliseren in isolatiecellen.

“Wie denkt het coronavirus te hebben, moet zijn huisarts bellen. Dat is de enige juiste reflex”, dat zegt Karlien Wouters, woordvoerder van het UZ Gent. “Corona geeft de symptomen (hoge) koorts, kortademigheid en keelpijn. De huisarts kan telefonisch nagaan of het effectief nodig is om een coronatest uit te voeren. Moet dat, dan wordt het ziekenhuis verwittigd, en dan wordt de mogelijke patiënt apart opgevangen, ver weg van alle anderen, in een geïmproviseerde wachtruimte. Ook de ruimte waar getest wordt staat los van alle andere ruimtes.”

Het voorbije weekend werden al 9 patiënten effectief getest op corona in het UZ Gent, 6 op zaterdag en nog eens 3 op zondag. Alle tests die zijn teruggekomen, zijn negatief. Officieel hebben we dus nog geen enkele coronapatiënt in Gent, maar dat is een kwestie van dagen.

“Als patiënten naar hier komen, mogen ze niet naar de gewone spoed. Ze komen ook best niet met het openbaar vervoer, om anderen niet te besmetten. Na de test – die enkele seconden duurt – gaat de zieke naar huis om daar vooral met niemand anders in contact te komen. Pas een dag later is het resultaat van de test bekend, de test zelf wordt in Leuven geanalyseerd. Is de patiënt effectief besmet met het coronavirus, dan wordt die in het UZ Gent gehospitaliseerd in een isolatiecel. Zo hebben we er meerdere ter beschikking, ook op de afdeling intensieve zorgen.” Wouters verwacht een piek van het aantal tests in de komende week, omdat iedereen terug naar school en aan het werk gaat, en omdat dus heel veel mensen terugkomen uit vakantie, ook uit risicogebieden zoals Noord-Italië.