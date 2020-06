UZ Gent telt nog 6 met corona besmette patiënten

Erik De Troyer

06 juni 2020

15u50 0

Terwijl er her en der ziekenhuizen melden dat ze geen patiënten meer hebben die met corona besmet zijn, is dat in Gent nog niet helemaal het geval. In het Universitair Ziekenhuis van Gent liggen vandaag nog 6 patiënten die besmet zijn met het coronavirus. “Daarvan liggen er vier op intensieve en twee niet. Los daarvan tellen we vandaag nog 17 patiënten die door Covid-19 in het ziekenhuis beland zijn maar die nu niet meer besmettelijk zijn”, klinkt het. In dat laatste geval gaat het om patiënten die 30 dagen of langer geleden hun eerste symptomen kregen. In totaal ving het UZ zo’n 250 patiënten op.