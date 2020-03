UZ Gent start polikliniek voor Covid-19-patiënten in container op de parking vlakbij Spoed Sabine Van Damme

30 maart 2020

12u22 0 Gent Patiënten die na hun zware coronabesmetting naar huis mogen, moeten worden opgevolgd door longspecialisten. Maar op de ‘gewone’ Poli Longziekten kan dat niet. Daarom is er nu een aparte Covid-19-poli opgestart, op de parking van het UZ Gent. Ook patiënten die er erg aan toe zijn maar nog niet moeten worden opgenomen, kunnen daar worden opgevolgd. Beide groepen laten opvolgen door een gewone huisarts houdt immers risico’s in.

De nieuwe container staat vlakbij de spoedgevallendienst van het UZ, waar ook de aparte route voor mogelijk besmette patiënten start. Met de aparte Covid-19-Poli wil het UZ zowel de eigen Spoed als de huisartsen ondersteunen. Want patiënten die na een corona-opname het ziekenhuis mogen verlaten, moeten nog worden opgevolgd door longspecialisten. Maar op de ‘gewone’ poli longziekten kan dat niet. Die patiënten kunnen immers nog besmettelijk zijn. Ook mensen die er erg aan toe zijn maar wel nog naar huis mogen na hun positieve coronatest, kunnen in de nieuwe poli van nabij opgevolgd worden. Zo kan er heel snel ingegrepen worden als de situatie van de patiënt plots erger wordt.

“In die poli volgen we patiënten met Covid-19 na hun ontslag uit het ziekenhuis verder op”, legt infectioloog Marie-Angélique De Scheerder uit. “Daarnaast verwijst de Spoedgevallendienst mensen door die hoogstwaarschijnlijk Covid-19 hebben en een verhoogd risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte, maar niet opgenomen moeten worden. We willen ook hun ziekteverloop van nabij volgen, zodat we snel kunnen ingrijpen als dat nodig blijkt.”

“Bij patiënten die ontslagen werden uit het ziekenhuis, bepaalt de longarts of en wanneer ze contact moeten opnemen met de poli. Ze moeten daarbij niet per definitie naar de poli komen, we volgen hen in de mate van het mogelijke op via telefonische raadplegingen. Ook de patiënten die de Spoedgevallendienst naar ons verwijst, bellen we op. Tijdens de telefonische raadplegingen vragen we aan patiënten hoe ze het stellen. Verbeteren de klachten of niet? Hebben ze last van ademnood? Bij de minste twijfel of een ongunstige evolutie vragen we hen naar de nieuwe poli te komen voor een fysieke consultatie. Dan nemen we bij die patiënt de nodige parameters nauwkeurig op, zoals de temperatuur, de bloeddruk, de hartslag en de zuurstofwaarden. Indien nodig gebruiken we ook een CRP-sneltest door middel van een vingerprik. Die test kan ons een idee geven over de ernst van de infectie. Een bloedgasonderzoek helpt ons te bepalen of iemand zuurstofnood heeft. Soms laten we ook een RX-thorax nemen, een röntgenfoto van de longen. Dat kan allemaal in die nieuwe afdeling. En verder kunnen er ook labo-onderzoeken worden uitgevoerd.”

In het UZ Gent zijn momenteel 61 coronapatiënten opgenomen, waarvan er 26 op de afdeling intensieve zorgen liggen. Het aantal opgenomen patiënten blijft dus stijgen, maar er is nog steeds ruim voldoende capaciteit, zegt woordvoerder Karlien Wouters.