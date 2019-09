UZ Gent opent behandelruimtes die nog amper aan ziekenhuis doen denken: “Angst bij patiënten wegnemen” Yannick De Spiegeleir

26 september 2019

15u05 19 Gent Het UZ Gent opent volgende week de eerste van vijf gloednieuwe behandelruimtes waar patiënten zich nog amper in een ziekenhuis wanen. “Geen hectische sfeer zoals in het operatiekwartier in deze zalen, maar wel rust. Zo kunnen we de stress bij patiënten drastisch verminderen”, zegt professor Marc Coppens, afdelingshoofd van het chirurgisch dagziekenhuis.

Voor lichtere ingrepen kunnen patiënten vandaag terecht in een polikliniek, maar zodra er een meer uitgebreide lokale of gehele verdoving (anesthesie) nodig is, komen ze terecht in een klassiek operatiekwartier met de bijhorende drukte en toestellen.

De vijf nieuwe behandelruimtes in het chirurgisch dagziekenhuis van het UZ, waarvan de eerste volgende week maandag opent, vormen een alternatief voor lichtere ingrepen mèt verdoving. Zo wil het UZ Gent stress wegnemen bij patiënten waar dat mogelijk is. “Voor sommige minder complexe behandelingen zoals een gebitssanering (behandeling van meerdere tanden, red.) is er wel nood aan verdoving, maar die moeten niet per definitie plaatsvinden in een operatiekwartier”, verduidelijkt professor Coppens.

Chirurgische instrumenten netjes opgeborgen

“In de nieuwe behandelruimtes wordt gestreefd naar rust. De chirurgische instrumenten zitten opgeborgen in een kast. Dat helpt om patiënten, en zeker kinderen, op hun gemak te stellen”, zegt Els Van Caelenberg, hoofdverpleegkundige van het chirurgisch dagziekenhuis. Een print aan de muur met berkenbomen draagt bij aan de rustgevende sfeer. De nieuwe afdeling vormt meteen ook een proefcentrum voor technische snufjes. Zo zijn de behandelingszalen uitgerust met LCD-glas dat met één druk op de knop mat kan gemaakt worden voor de privacy, maar op een ander moment ruime inkijk toelaat om de veiligheid te garanderen. De patiënten zullen er ook een identificatiearmband dragen met chip. Zo kan het UZ volgen waar de patiënt is, hoelang hij moet wachten en hoelang de ingreep duurt. De anesthesisten zullen gebruikmaken van het dubbelmaskersysteem dat lekkend gas opvangt zodat zorgverleners er minder aan blootgesteld worden.

Naast behandelingen zullen er op de nieuwe afdeling van het chirurgisch dagziekenhuis ook consultaties plaatsvinden die voorafgaan aan ingrepen en waar patiënten met hun vragen over de ingreep die hen te wachten staat terecht kunnen. “Ook dat aspect kan bijdragen aan het welzijn van de patiënten”, stelt Coppens.