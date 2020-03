UZ Gent laat patiënten zelf hun risico op corona testen: “Zo raken verplegers

niet besmet” Cedric Matthys

26 maart 2020

18u45 48 Gent Dat je vandaag de spoeddienst van het Gentse UZ beter niet overbelast, weet iedereen intussen. Toch is het niet altijd eenvoudig om te achterhalen of ook jij besmet bent met corona. Dokter Cathelijne Lyphout werkte daarom twee tools uit. Samen met het Antwerpse bedrijf BeWell Innovations ontwierp de Gentse spoedarts een online vragenlijst én een ‘zelfmeetstation’.

Heb ik corona? Het is een vraag die de afgelopen weken in heel wat huiskamers weerklonk. Nu enkel nog patiënten met zware symptomen of mensen in risicogroepen getest worden, blijven heel wat Belgen op hun honger zitten. Daar wil het Antwerpse bedrijf BeWell Innovations verandering in brengen. “Vanaf morgen is onze app Covid@Home volledig operationeel”, legt zaakvoerder Alain Mampuya (56) uit. “Hierop kan je eenvoudig een online vragenlijst invullen. Naar gelang jouw antwoorden, delen we je in volgens een van de drie categorieën: een laag, verhoogd of hoog risico. Mensen met een laag risico moeten de test later nog eens invullen. Bij een verhoogd risico neem je het best contact met jouw huisarts. Bij een hoog risico raden we je aan rechtstreeks naar de spoeddienst van het ziekenhuis te gaan.”

(Lees verder onder de foto)

Geen vrijgeleide

BeWell Innovations ontwikkelde de app samen met het UZ Gent. Spoedarts Cathelijne Lyphout stelde mee de vragenlijst op, maar waarschuwt voor te eenvoudige analyses. “Ook mensen met een laag risico, of zelfs geen symptomen, kunnen besmettelijk zijn”, zegt ze. “Het blijft daarom belangrijk om de maatregelen strikt te respecteren. Zie de uitslag van de test niet als een vrijgeleide om af te wijken van de regels. Ook vervangt de app geen doktersconsultatie.”

Wie denkt zwaar ziek te zijn, is dus nog steeds welkom op de spoeddienst. Toch worden ook daar de verplegers zoveel mogelijk ontlast. Zo werkten dokter Lyphout en BeWell Innovations niet enkel samen aan de app. Ze ontwierpen ook een zogenaamd ‘zelfmeetstation’. “We hadden al zo’n toestel op onze spoeddienst, maar hebben nu een extra exemplaar aangekocht. Deze versie is volledig aangepast aan coronapatiënten. Ze meten er volledig zelfstandig parameters zoals de bloeddruk, de lichaamstemperatuur of het zuurstofgehalte in het bloed.”

(Lees verder onder de foto)

Zware gevallen onderscheiden

Het ‘zelfmeetstation’ heeft twee grote voordelen. Enerzijds worden patiënten die dringend verzorging nodig hebben sneller geholpen. Wie het coronavirus te pakken heeft, beseft vaak niet hoe erg de gevolgen zijn. “Heel wat zieken zien er uiterlijk goed uit”, legt Lyphout uit, “maar nemen te weinig zuurstof op. Door de eerste test onderscheiden we de zware gevallen van de andere patiënten. Zo blijven ze niet nodeloos lang in de wachtzaal zitten.”

Anderzijds ontlast het toestel het personeel. Een verpleger die de test zelf moet uitvoeren is hier al snel drie à vier minuten mee kwijt. “Daarenboven is er minder contact met de patiënt. Het enige wat de verpleger nog moet doen, is het toestel na gebruik ontsmetten, maar hij heeft geen fysiek contact meer. We vermijden op die manier besmettingen.”

Wil je zelf nagaan wat jouw risico op corona is, neem dan een kijkje op www.covidathome.be. Let wel: de vragenlijst is enkel ontworpen om het werk van huisartsen te vergemakkelijken. Twijfel je over jouw gezondheidstoestand, aarzel dan niet om contact op te nemen met jouw huisarts.