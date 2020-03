UZ Gent klaar voor corona-uitbraak, zaterdag al drie mogelijke patiënten getest Sabine Van Damme

01 maart 2020

07u30 0 Gent Met het einde van de krokusvakantie in zicht, zal het coronavirus niet lang meer op zich laten wachten, ook niet in Gent. Zaterdag meldde zich al een gezin dat terugkwam uit Noord-Italië, en mogelijk besmet is. Drie mensen werden getest en naar huis gestuurd. “We zijn voorbereid op de uitbraak van het virus”, zegt Karlien Wouters, woordvoerder van het UZ.

“Wie denkt besmet te zijn met he coronavirus, moet zijn of haar huisarts bellen. Dat moet altijd de eerste stap zijn.” Dat zegt Karlien Wouters van het UZ, het ziekenhuis dat in onze regio is aangeduid om coronapatiënten op te nemen. “De huisarts beslist of een test al dan niet nodig is, en neemt contact met ons op als hij patiënten doorstuurt. Die patiënten worden dan bij ons opgevangen in een aparte ruimte, ver weg van alle andere patiënten. Het gaat om een geïmproviseerde, ingerichte wachtruimte, die naast de triage ligt. Luxueus is het niet, er staan klapstoeltjes en de ruimte is verwarmd. Als patiënten zich echt slecht voelen, worden ze opgevangen in een bed in een isolatiecel.”

“Naast de wachtruimte is de triage, waar de mogelijk besmette patiënten getest worden. Dat duurt slechts enkele seconden, met een wattenstaafje in de neus. De stalen worden opgestuurd naar Leuven, en pas de dag erna kennen we het resultaat. De mensen worden terug naar huis gestuurd met het advies contact met andere mensen te mijden. Patiënten met bevestigde corona die moeten worden opgenomen, komen in aparte isolatiecellen. Zo zijn er verschillende klaar, ook op de afdeling intensieve zorgen. Indien de nood hoog is, kunnen we het aantal opdrijven. We zijn in elk geval klaar om een stroom patiënten op te vangen.”

Zaterdag hebben zich drie mensen van eenzelfde gezin gemeld voor een coronatest. Op het resultaat is het nog wachten, de mensen zijn voorlopig thuis in quarantaine geplaatst. “Maar het is de hele zaterdag druk geweest, we hebben tientallen corona-telefoontjes gekregen. Met het einde van de vakantie in zicht zal dat aantal alleen maar oplopen. We zijn klaar voor een piek.”