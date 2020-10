UZ Gent klaar om COVID-19-patiënten van Brussel op te vangen Sabine Van Damme

14u56 0 Gent In Brussel worden steeds meer coronapatiënten gehospitaliseerd, waardoor de ziekenhuizen daar tegen de grenzen van hun capaciteit botsen. In Gent is de situatie nog steeds onder controle. “We hebben van Brussel de vraag gekregen om patiënten over te nemen, en staan ook klaar om dat te doen”, zegt woordvoerder Lies Ketels van het UZ Gent.

In Brussel stijgen de coronacijfers onrustwekkend snel, en worden ook steeds meer patiënten gehospitaliseerd. In Gent is de situatie nog steeds onder controle. “We hebben vandaag 8 COVID-19-patiënten bij ons in het ziekenhuis, waarvan 4 op intensieve zorg”, zegt woordvoerder Lies Ketels. “We hebben dus zeker nog capaciteit. De uitdaging zit vooral in de combinatie van de zorg voor corona- en niet-coronapatiënten. Bij de eerste golf hadden we veel minder niet-COVID-19-patiënten.”

Extra cohorte-afdelingen zijn er momenteel nog niet, de afdeling longziekten wordt momenteel gebruikt om de coronapatiënten op te vangen. “We hebben inderdaad de vraag van Brussel gekregen om patiënten over te nemen, en hebben daar uiteraard in toegestemd, aangezien onze capaciteit het toelaat. Maar voorlopig hebben we nog geen patiënten doorgestuurd gekregen.”