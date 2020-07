UZ Gent-gynaecoloog Jeroen loopt snelste tijd in Europese Funrun ten voordele van patiënten met vruchtbaarheidsproblemen Yannick De Spiegeleir Michael Vergauwen

10 juli 2020

18u51 0 Gent Vruchtbaarheidsspecialist en gynaecoloog Jeroen De Smet van het UZ Gent toonde zich de snelste in een virtuele loopwedstrijd ten voordele van patiënten die kampen met een vruchtbaarheidsproblematiek. Hij legde de 5 kilometer rond de Watersportbaan af in 18 minuten en 58 seconden en liet daarmee al zijn Europese collega’s achter zich.

De European Society of Reproductive Health and Embryology, kortweg ESHRE, is een Europese patiëntenorganisatie die elkaar een groots congres op poten zet met meer dan 12.000 deelnemers van over de hele wereld. “Normaal zijn we daar elk jaar aanwezig met een afvaardiging van ons team van het UZ Gent”, vertelt Jeroen. “Dit jaar kon het congres niet plaatsvinden, maar de loopwedstrijd die er ieder jaar aan verbonden is, werd virtueel georganiseerd.” Jeroen en zijn collega’s kozen ervoor om 5 kilometer rond de Watersportbaan te lopen.

“Het doel was dat iedereen 5 kilometer liep, zijn of haar tijd online registreerde en 25 euro stortte per persoon ten voordele van de patiëntenorganisatie”, verduidelijkt de Gentse gynaecoloog, die oorspronkelijk afkomstig is van Sint-Niklaas. Met een scherpe tijd van 18 minuten en 58 seconden liet Jeroen al zijn Europese collega’s achter zich. “Dankzij die winst mag ik volgend jaar gratis naar het congres van ESHRE. Met onze dienst (Afdeling Reproductieve Geneeskunde UZ Gent, red.) vinden we het belangrijk om ook het goede doel te steunen, naast onze klinische activiteiten.”