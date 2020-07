UZ Gent gebruikt als eerste nieuw type MUG: Groter, overzichtelijker, veiliger en niet trager Wouter Spillebeen

15 juli 2020

13u04 8 Gent Het Gentse UZ heeft als eerste ziekenhuis in ons land een nieuw type MUG in gebruik genomen. De Mercedes bestelwagen geeft de MUG-artsen de mogelijkheid om meer materiaal mee te nemen op een meer overzichtelijke en veilige manier. Dat zegt Steve D’hoker, hoofdverpleegkundige van de spoedgevallendienst.

Een MUG moet razendsnel ter plaatse kunnen komen bij noodsituaties en moet naast de arts ook heel wat hulpverlenend materiaal vervoeren. De meeste moderne MUG-voertuigen zijn terreinwagens en SUV’s, maar de laadcapaciteit van die wagens kan beter, volgens hoofdverpleegkundige aan het UZ Steve D’hoker. “We moeten met de MUG eigenlijk het ziekenhuis naar de patiënt kunnen brengen”, legt hij uit. “We merkten dat we altijd maar meer materiaal nodig hadden om bijvoorbeeld op verschillende manieren te reanimeren of om hartmassages tijdens het transport verder te zetten. En met een iets groter voertuig zijn we eigenlijk niet trager.”

Ongeveer een jaar geleden begon de zoektocht naar een oplossing. Een technische delegatie, de verpleegkundigen en ambulanciers dachten mee na over de inrichting, de noden die er in de toekomst bij zullen komen en het praktische, dagelijkse gebruik. “Het was zoeken naar een evenwicht, maar we hebben uiteindelijk iets moois gevonden”, oppert D’hoker. “Dat het een jaar geduurd heeft, heeft ook te maken met de uitbraak van het coronavirus. De ombouwer van de voertuigen heeft ook even stilgelegen.”

Trendsetters

De nieuwe, grotere MUG heeft niet alleen meer laadruimte, maar zorgt er ook voor dat de inzittenden veiliger te werk kunnen gaan. “Bij de oude voertuigen ligt al het medische materiaal in de koffer. Dan moeten de artsen bij aankomst eerst naar de achterkant van de wagen, waar de kans op een aanrijding vrij groot is als ze langs de kant van de weg staan. Nu ligt enkel het materiaal dat in tweede instantie nodig is in de koffer. Al het eerstelijnsmateriaal zoals zuurstof, defibrillators… ligt binnen handbereik van de inzittenden”, aldus de hoofdverpleegkundige.

Vorige week maandag reed de nieuwe MUG uit voor een eerste interventie. “Over vier maanden moeten we beslissen of we voor het volgende voertuig dezelfde uitvoering willen. Er zitten misschien nog een paar kleine kinderziektes in de werking, maar we zijn er heel enthousiast over. We hebben ook al veel interesse gehad van collega’s van andere ziekenhuizen. Misschien zijn we wel trendsetters.”