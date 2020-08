UZ Gent gaat de populaire Jerusalema Challenge aan Jill Dhondt

27 augustus 2020

18u03 0 Gent De medewerkers van het UZ Gent waagden zich deze middag aan de Jerusalema challenge, een populair dansje op het Zuid-Afrikaanse nummer ‘Jerusalema’. “Het is een ludieke, zomerse manier om verder te bouwen op de sterke samenhorigheid die we tijdens de coronacrisis voelen in ons ziekenhuis”, klinkt het.

Het nummer ‘Jerusalema’ van Master KG is goed op weg om de zomerhit van het jaar te worden. Dat heeft de Zuid-Afrikaan vooral te danken aan de Jerusalema Dance Challenge. Over de hele wereld worden er video’s gemaakt waarin mensen in groep dansen op het aanstekelijke nummer. Ook in ons land is het dansje inmiddels aan een opmars bezig.

Het lied is intussen ook een symbool van hoop geworden middenin de coronacrisis. Daarom wilden ook de medewerkers van het UZ Gent de uitdaging aangaan. Verschillende verpleegkundigen riepen vorige week hun collega’s op om mee te dansen. Dat moet je in het UZ Gent geen twee keer zeggen. Een arts en adjunct-hoofdverpleegkundige haalden er hun dansschool bij, een technisch medewerker werd dj en het grasveld voor het Kinderziekenhuis werd omgedoopt tot dansvloer. Deze middag gingen een 250-tal medewerkers samen de uitdaging aan. De andere medewerkers, patiënten en bezoekers keken mee vanuit het raam.

“De samenhorigheid die we voelden tijdens de coronacrisis zie en voel je hier nog elke dag”, zegt woordvoerder Karlien Wouters, “maar vandaag kon je er niet naast kijken. Het was heerlijk om samen te dansen, helemaal coronaproof, en zo nog even de zomer vast te houden.”



