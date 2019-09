Uw historische gevel renoveren? Fluitje van een cent voor de stad

Erik De Troyer

17 september 2019

16u06 6 Gent De Graslei mag dan wel de ultieme toeristenmagneet zijn, door een foutje van ruim 100 jaar geleden verliest Gent er ook bakken geld aan. De stad sloot in 1913 immers een weinig lucratieve deal dat haar verplicht om voor eeuwig historische gevels van de Graslei (én elders in de stad) op eigen kosten te restaureren. Onhoudbaar. Gent is nu volop bezig om die fout weg te werken. Nog 19 gevels te gaan.

De voorbije jaren kregen de gevels van restaurants De Graslei en De Witte Leeuw een opknapbeurt. Die gebeurde volledig op kosten van de stad. Immers, tijdens de voorbereidingen van de wereldtentoonstelling van 1913 werden de gevels van zo’n 80 historische woningen in de binnenstad zogenaamde ‘conventiegevels’. Concreet ging het stadsbestuur akkoord om die gevels voor eeuwig te bewaren. Ze werden eigendom van de stad, de rest van het gebouw bleef in handen van de eigenaars. In ruil legde de stad wel een taks op.

De taks van De Witte Leeuw leverde de stad over een periode van meer dan 100 jaar amper 12,94 euro op. Peanuts vergeleken met de bedragen die in restauraties werden gepompt

Daar liep het echter mis. Het bedrag van die taks werd nooit aangepast. Daardoor moest de eigenaar van De Witte Leeuw elk jaar een factuur van 8,70 Belgische frank betalen, omgerekend is dat 22 eurocent. Die ene belasting leverde de stad over een periode van meer dan 100 jaar amper 12,94 euro op. Peanuts dus vergeleken met de bedragen die in restauraties werden gepompt. Een gelijkaardig verhaal voor het gebouw ernaast, restaurant De Graslei. Die was goed voor 10,70 frank of 27 eurocent. Nu de gevels opgeknapt zijn, beëindigt de stad de erfdienstbaarheid op die gevels. Als de eigenaars in de toekomst hun gebouw willen verven of restaureren, dan zal dat op eigen kosten moeten gebeuren.

“De stad besliste in 2012 al om een einde te maken aan die bizarre contracten. Toen waren er nog 25 gevels. De afspraak is dat de gevel nog een laatste keer wordt aangepakt en dat daarna de overeenkomst definitief stopt”, klinkt het op het kabinet van schepen van facility management Annelies Storms (sp.a).

Nog negentien te gaan

De komende legislatuur zullen nog zeker vijf gevels aangepakt worden. Een aantal dossiers zijn al gestart: Burgstraat 10 (Epiphany’s Kitchen), Kleine Vismarkt 1 (American Travel House) en Sint-Veerleplein 10 (nachtwinkel). Van twee andere gevallen wordt de komende legislatuur zeker werk gemaakt, namelijk café Het Spijker op de Pensmarkt en ‘t Stropke op de hoek van de Kraanlei en de Geldmunt. Als die achter de rug zijn zullen er nog 12 gebouwen met een erfdienstbaarheid overblijven: aan de Burgstraat, Graslei, Kleine Vismarkt, Korenlei, Kraanlei, Mageleinstraat, Veerleplein en Vrijdagmarkt.