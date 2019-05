Utopia De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

31 mei 2019

De afgelopen week hebben we ons weer massaal gestort op onze nationale favoriete bezigheid, ‘verontwaardigd zijn.’ Een kwart van mijn Facebook-vrienden dreigde ermee om al wie voor het Vlaams Belang gestemd heeft te ontvrienden. Woorden als ‘gedegouteerd’ en ‘gechoqueerd’ werden vanonder het stof gehaald, evenals foto’s van concentratiekampen en marcherende Nazi’s. De klasse droop ervan af. Een ander deel van mijn internet-kennissenkring bekende plots kleur en postte dat het nu maar eens gedaan moest zijn met migratie, Walen en België in het algemeen. In de reacties op de al uiterst smaakvolle posts van beide zijden werd er niet gekeken op een veralgemening, een scheldwoord of een dt-fout meer of minder. Kortom, het feest van de democratie werd bekroond met een schitterende afterparty. Op de kaarten van het nieuws op VRT en VTM leek onze stad, zo eenzaam groen in Vlaanderen, wel een Waalse enclave. Meyrem Almaci zag daar het bewijs in dat het groene bestuur in Gent zijn vruchten afwierp. Ze kan gelijk hebben. Het kan ook zijn dat progressieve milieubewuste Oost- en West-Vlamingen hun conservatieve dorpen verlaten om in het grote Gent hun eigen Utopia te bouwen. Probeer bij de groene Gentse fractie maar eens een Gents accent te spotten, u zult van een kale reis terugkeren en mijn gedachte delen. Ikzelf heb gekozen voor een partij ergens in het centrum en ik stel me vragen bij de duidelijke overwinning van de extremen. Velen onder u waarschijnlijk ook. Hopelijk stellen we onszelf de juiste vragen. ‘Waarom stemmen mensen uiterst links of rechts’ zou een goeie kunnen zijn. N-VA’ers, praat met socialisten, Vlaams Belangers, praat met PvdA’ers! In plaats van elkaar uit onze vriendenkring te weren, zouden we beter samen een pint pakken, de horeca kan er maar wel bij varen. De volgende verkiezingen ook.