Urenlange hinder verwacht op E17 na gekantelde vrachtwagen met koeien in Gentbrugge en tweede ongeval in staart van file

29 mei 2020

06u24

Bron: belga 234 Gent Op de E17 in Gentbrugge is in de richting van Kortrijk tijdens de nacht van donderdag op vrijdag kort voor 03.00 uur een vrachtwagen met koeien ingereden op de werfzone en gekanteld. Er is slechts één rijstrook open en het verkeer staat er omstreeks 6.00 uur muurvast, met al 1 uur file. Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt automobilisten om de E17 te vermijden en om te rijden. In de staart van de file gebeurde rond 6.40 uur nog een tweede ongeval.



De vrachtwagen had 32 koeien aan boord, waarvan er een aantal overleden is bij het ongeval. De koeien worden momenteel overgeladen, maar het gaat om een complexe afhandeling, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Het verwacht dat de hinder nog zeer lang, wellicht nog uren, zal duren. "Het belooft een zeer lastige ochtendspits te worden", zegt woordvoerder Peter Bruyninckx.

Er is slechts één rijstrook open en het verkeer staat er omstreeks 06.45 uur muurvast, met al minstens vijf kilometer file. Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt automobilisten om de E17 te vermijden en om te rijden. Wie van Hasselt naar Gent moet rijdt best om via Brussel, wie van Antwerpen naar de kust moet kiest best voor de E34.

In de staart van de file aan het ongeval op de E17 in Gentbrugge richting Kortrijk is vrijdagochtend omstreeks 06.40 uur een tweede ongeval gebeurd in Beervelde. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Daarbij zijn zeker twee vrachtwagens betrokken en is er sprake van gewonden. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Door dat tweede ongeval is ook in Beervelde nog maar 1 rijstrook vrij op de snelweg.

