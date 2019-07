Urenlang in de blakende zon voor beste plekjes op ploegvoorstelling: ‘We doen het ieder jaar’ Sam Ooghe

22 juli 2019

15u16 4 Gent Echte fans hebben wat over voor hun team. Vanaf het middaguur zaten de eerste Buffalo’s klaar op de eerste rij op het Sint-Baafsplein, voor de beste plaatsen op de ploegvoorstelling. ‘Het is héél warm, maar gelukkig hebben we genoeg pintjes.’

De thermometer gaf in de namiddag zo’n dertig graden aan. In de schaduw, is dat, en de eerste rijen van het Sint-Baafsplein baden volledig in de verschroeiende zon. Het hield een groepje die-hards niet tegen om er vijf uur lang post te vatten. Sven De Sutter, Alain De Braekeleir, Wesley De Klerck, Nicole Nucklaus, Vicky De Bruycker en Wendy Demeyere doen het elk jaar, en de hittegolf van 2019 houdt hen niet tegen.

‘We zijn superfans, hè’, klinkt het. ‘Het is plezant, hier zo lang staan. Dat is gezellig, met z’n allen. Al is het dit jaar wel héél warm.’ Verkoeling zoeken de Buffalo’s met water... en pintjes. ‘We kunnen er hier genoeg kopen. We kunnen er allemaal wel tegen zo.’ Uitkijken doet het groepje naar aanwinst Lustig, die zich aankondigt als publiekslieveling. ‘We gaan het alvast van dichtbij meemaken. En daarom staan we hier uiteindelijk toch. Dat, en de pintjes.’