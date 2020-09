Update: Verkeer rond Muide weer vlot na ongeval met vrachtwagen en fietser vanmorgen, fietser buiten levensgevaar Sabine Van Damme

03 september 2020

09u56 119 Gent Het verkeer rond de Muide draaide deze ochtend helemaal in de soep, nadat een vrachtwagen een fietser had aangereden. Dat gebeurde in de bocht van de Voormuide naar het Neuseplein. De fietser werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar.

Wie langs de Voormuide moest deze voormiddag, kreeg een dik half uur file voorgeschoteld na een ongeval met een vrachtwagen en een fietser. Omdat er een verkeersdeskundige ter plaatse moest komen, werd de plek van het ongeval helemaal afgezet. Dat zorgde uiteraard voor een monsterfile op de stadsring. Er werd een omleiding voorzien, en tram 4 reed niet tussen het Rabot en de Voormuide. De Lijn zetten een pendeldienst in om die te vervangen. Rond 11 uur werd de plaats van het ongeval vrijgegeven, intussen loopt het verkeer er weer vlot.

Dodehoekongeval

Het lijkt er intussen op dat het om een dodehoekongeval zou gaan. Getuigen zeggen dat de vrachtwagen zeker niet door het rode licht is gereden. Maar bij het afdraaien kwam de fietser, een jongeman van 21, dus wel in aanraking met de truck. Hij raakte zwaargewond, maar het levensgevaar is intussen geweken.

Buurtbewoners klagen de verkeerssituatie in en rond de Muide al langer aan. Zeker op de stadsring wordt de snelheid van 50 kilometer per uur niet gerespecteerd, klinkt het, maar ook fietsers houden zich vaak niet aan de regels.