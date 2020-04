Unizo zich af waarom speciaalzaken dicht moeten blijven: “Als dit maar geen voorbode is van de relance” Sabine Van Damme

20 april 2020

13u44 0 Gent Ook maandag was het opvallend druk aan de doe-het-zelfzaken. Zowel bij Brico Plan-It aan de Ghelamco Arena als aan de Gamma in Gentbrugge stonden wachtrijen. Opvallend: mondmaskers raken steeds meer ingeburgerd. Ondertussen roept Unizo Oost-Vlaanderen op om ook de speciaalzaken te openen.

Zaterdagochtend nog voor 7 uur stonden gegadigden te wachten voor de deur van doe-het-zelfzaken, die eindelijk weer open mochten. Heel wat mensen meden die eerste dag, om niet in de drukte te belanden. Verstandig, maar maandag was het eigenlijk even druk, zowel bij Brico als bij Gamma. Bovendien hadden blijkbaar heel wat mensen een combinatiebezoek Brico Plan-It - Albert Heijn ingepland waardoor aan die laatste winkel ook een lange rij ontstond.

“Te laat en moeilijk uit te leggen”

Unizo Oost-Vlaanderen veroordeelt de aanpak van de heropening overigens hard. “Veel te laat gecommuniceerd, en ook helemaal niet uit te leggen ten opzichte van andere sectoren en speciaalzaken die dicht moeten blijven” zegt gedelegeerd bestuurder Jos Vermeiren.

Meest absurd is de omschrijving van een doe-het-zelfzaak, waardoor het tot op dit ogenblik onduidelijk is of een handel in bouwmateriaal al dan niet open mag Jos Vermeiren van Unizo Oost-Vlaanderen

“Als dit maar geen voorbode is van hoe de relance zal worden aangepakt! Geen weldenkend mens aan wie je krijgt uitgelegd waarom een speciaalzaak in verf, tegels, sanitair,... dicht moet blijven terwijl enkel de winkels die al die producten onder één dak verkopen opnieuw mogen openen. Alsof dat niet allemáál doe-het-zelfzaken zijn. Meest absurd is de omschrijving van een doe-het-zelfzaak, waardoor het tot op dit ogenblik onduidelijk is of een handel in bouwmateriaal al dan niet open mag. We vinden het goed dat de tuincentra opnieuw mogen openen, maar waarom worden hier de siertelers, de bloemisten, de speciaalzaken in tuinmeubilair,... uitgesloten? Terwijl die net zo goed tuinproducten verkopen? Het gelijk speelveld is helemaal zoek.”

Opvallend is intussen wel dat mensen zich steeds meer aanpassen aan de nieuwe realiteit. Ze komen steeds meer met mondmaskers naar de winkel, de meeste zaken bieden zelf ontsmettende handgeld of handschoenen aan.