Unizo pleit om zo veel mogelijk wegenwerken tijdens coronacrisis uit te voeren Erik De Troyer

31 maart 2020

17u17 0 Gent Unizo pleit er voor om tijdens de coronacrisis toch wegenwerken uit te voeren omdat ze nu minder hinder veroorzaken. Heel wat Gentse werven zijn de voorbije weken stilgevallen en/of uitgesteld. Volgens schepen Filip Watteeuw (Groen) zijn recent twee Gentse werven heropgestart: die van Oostakkerdorp en de Voorhavenlaan op de Muide.

“Dit is hét moment om openbare werken nu uit te voeren en niet uit te stellen of stil te leggen, uiteraard met de nodige aandacht voor social distancing”, roept Jos Vermeiren, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Oost-Vlaanderen op. “Bepaalde werken die sowieso op de planning stonden voor binnen afzienbare tijd, zouden waar mogelijk zelfs zoveel mogelijk naar voor moeten schuiven.” UNIZO dringt er bij lokale besturen, nutsmaatschappijen en andere actoren op aan om nu alles op alles te zetten om van zoveel mogelijk wegenwerken afgewerkt te krijgen tegen het einde van de coronaperiode. “Het uitstellen of stilleggen van wegenwerken moet in ieder geval maximaal worden vermeden. Op die manier worden getroffen ondernemers bij opheffing van de coronamaatregelen niet geconfronteerd met hinder door werken die al klaar hadden kunnen zijn en die een dubbele overlast veroorzaken, bovenop het verlies door het virus”, zegt Vermeiren.

“In de bouw mag nog gewerkt worden en het is van groot belang dat zoveel mogelijk bouwbedrijven aan de slag kunnen blijven. Vooral werven die door corona werden stilgelegd of nog niet werden opgestart, maar waarvan de aanbesteding wel helemaal rond is, zijn hier ideaal. Want de doorlooptijd van een openbare aanbesteding duurt maanden. Minder complexe werken, zoals de aanleg van een voetpad, kunnen eveneens mits goede afspraken versneld worden doorgevoerd.”

Schepen Filip Watteeuw (Groen) vindt het geen gek idee. “Het is een idee dat ook bij ons is opgekomen. De hinder is nu beperkt dus als dat veilig kan moet dat mogelijk zijn. Maar praktisch gezien is het niet evident. Sommige werven zijn stilgevallen omdat de afstand tussen werknemers niet gegarandeerd kan worden, anderen omdat ze niet aan het materiaal geraken dat nodig is. Intussen zijn er wel twee Gentse werven heropgestart, namelijk die van Oostakkerdorp en de werken aan de Voorhavenlaan.”