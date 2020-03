Unizo, Horeca Oost-Vlaanderen en Opperdekenij schrijven opmerkelijk stevige open brief naar stadsbestuur: “Waarom is de auto taboe geworden in Gent?” Sabine Van Damme

05 maart 2020

06u55 0 Gent Het stadsbestuur heeft met het invoeren van de LEZ heel wat mensen boos gemaakt. Ook de middenstand vindt de maatregel te ver gaan, zo blijkt uit een wel heel stevige open brief, opgesteld door Unizo, Horeca Oost-Vlaanderen en de Opperdekenij. “Wordt auto-schaamte het woord van het jaar?”

De organisaties, toch niet de kleinste, zijn duidelijk boos. Ze vinden dat het stadsbestuur te ver is gegaan. Het circulatieplan is nauwelijks verteerd, en de LEZ is al ingevoerd. “23% van de aannemers vermijdt Gent, toeristen keren nietsvermoedend naar huis met een torenhoge boete in hun zak, en handelaars steken meer energie in het verkopen van hun locatie dan in het verkopen van hun producten”, staat er. Maar ook: “Waarom is de auto taboe geworden in Gent? Sinds wanneer staat de auto gelijk aan een drager van het coronavirus?”, en zelfs: “Winkelhieren is het woord van het jaar 2019, gaan we dit jaar voor ‘auto-schaamte’?”

“Ondernemers willen niet zeuren”, luidt het. “Gent moet terug de perceptie krijgen van een gastvrije en aangename stad, waar het fijn winkelen, werken, studeren, wonen en ontspannen is voor iedereen, ongeacht de manier waarop we Gent zijn binnengekomen en weer buitengaan. UNIZO Oost-Vlaanderen, Horeca Gent en de dekenijen staan te popelen om te bewijzen dat economie en ecologie geen vijanden zijn.”

Hieronder de integrale brief:

Beste Gentse stadsbestuur,

23% van de aannemers vermijdt Gent. Toeristen keren nietsvermoedend terug van een tripje Gent met een torenhoge boete in hun zak. Lokale ondernemers steken meer energie in het verkopen van hun locatie dan in het verkopen van hun producten.

Waarom is de auto zo’n taboe geworden in Gent? Natuurlijk willen we niet terug naar de ‘goeie oude tijd’ waarin we parkeerden op de Graslei, maar sinds wanneer staat de auto in Gent gelijk aan een drager van het Corona-virus? Iets dat geviseerd en geïsoleerd moet worden? Winkelhieren is het woord van het jaar 2019, gaan we dit jaar voor ‘auto-schaamte’?

Nee, ondernemers willen niet zeuren. Ze willen dat er iets gebeurt.

Beste Gentse stadsbestuur,

Houden jullie rekening met de toerist die nietsvermoedend zijn baan zoekt in een stad waar hij hoopt een fijn weekend door te brengen? En nietsvermoedend door de knip aan het Koophandelsplein rijdt?

We voelen het niet.

Houden jullie rekening met de schrijnwerker of loodgieter die een nieuwe bestelwagen moet aanschaffen voor de LEZ en die daar, in tegenstelling tot alle Gentse burgers, géén slooppremie voor krijgt?

We voelen het niet.

Houden jullie rekening met de traiteur die zijn vaste klanten uit de rand van Gent niet meer terugziet omdat de drempel voor het nieuwe mobiliteitsplan én de LEZ te hoog is?

We voelen het niet.

Houden jullie rekening met de verhuisfirma die gisteren een opdracht in de LEZ in Antwerpen had, vandaag in Gent en morgen in Brussel? En zich telkens moet aanpassen aan andere regels en wetten?

We voelen het niet.

Houden jullie er rekening mee dat duidelijke communicatie, signalisatie en eenvoudige administratie het allerbelangrijkste is?

We voelen het niet…

Beste Gentse stadsbestuur,

Ondernemers willen niet zeuren. Gent moet terug de perceptie krijgen van een gastvrije en aangename stad, waar het fijn winkelen, werken, studeren, wonen en ontspannen is voor iedereen, ongeacht de manier waarop we Gent zijn binnengekomen en weer buitengaan.

UNIZO Oost-Vlaanderen, Horeca Gent en de dekenijen staan te popelen om te bewijzen dat economie en ecologie geen vijanden zijn.

Voelen jullie het al?

Jos Vermeiren, directeur UNIZO Oost-Vlaanderen

Tim Joiris, voorzitter Horeca Oost-Vlaanderen

Geert Maes, Opperdeken Gentse dekenijen