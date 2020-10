Universiteit maakt congrescentrum van de Aula in de Volderstraat en verlaat het Pand. Renovatie Boekentoren klaar in 2025 Sabine Van Damme

03 oktober 2020

14u36 1 Gent Het patrimonium van de UGent is volop in transformatie. Minister Matthias Diependaele overhandigde vandaag 4,2 miljoen euro erfgoedpremie aan rector Rik Van d Walle. Daarmee worden niet alleen de laatste renovatiefases van de Boekentoren afgewerkt, maar wordt ook de bekende Aula in de Volderstraat aangepakt. Dat wordt een congrescentrum midden in de stad. In 2025 verlaat de unief het Pand in Onderbergen.

De renovatie van de Boekentoren schiet goed op. Het ondergrondse depot onder de binnentuin is klaar, en ook de buitengevels van de toren zelf zijn helemaal opgesmukt. “De kleur die erop zat is eraf gespoten, zodat de oorspronkelijke grijze betonkleur weer helemaal tot zijn recht komt”, zegt rector Rik Van de Walle. “Maar binnenin is het nog een werf.”

Vlaams minister Diependaele (N-VA) gaf de unief nog eens 1 miljoen euro erfgoedpremie, voor de fases 4 en 5 van de restauratiewerken. Daarmee worden de vleugels die aan de binnentuin grenzen de komende 4 jaar aangepakt. Daarin komen vooral kantoren, maar ook een leeszaal en een leescafé. Die werken kosten in totaal 4 miljoen euro. In 2025 moet de hele site rond de Boekentoren klaar zijn, maar de prachtige belvédère van de toren zelf kan wel al open in de zomer van 2021. Daar, 21 verdiepingen hoog, heb je een prachtig zicht op de stad. (Lees verder onder de foto)

Congrescentrum

Maar er staan nog grote werken op til. “We pakken ook de iconische aula in de Volderstraat aan”, zegt logistiek beheerder Jeroen Vanden Berghe. “Daarvan gaan we een hedendaags congrescentrum maken. De aula dateert van 1826, en in al die jaren is er nog geen enkele grondige renovatie gebeurd. Er zijn uiteraard wel al vernieuwingen aangebracht, zoals nieuwe zetels en airco in de rotonde. Maar nu gaan we dus de volledige constructie aanpakken, de tegels, de wandtapijten, alles. Waar je nu de aula binnenkomt zie je de galerij van rectoren. Daarachter zit een leszaal, maar die gaat eruit, en zo maken we een grote, mooie, hedendaagse foyer. Ook het stuk gebouw langs de Kortemeer wordt aangepast. Daar zitten nu de kantoren van de opleiding pol&soc, maar die gaan we verhuizen naar het technicum. In die vleugel gaan we kleinere vergaderzalen en ruimtes voor recepties maken. Zo kunnen daar wetenschappelijke conferenties doorgaan, ook georganiseerd door externen.” (Lees verder onder foto)

Concurrentie voor het ICC is dat niet echt, dat is veel groter. In de Aula zijn er slechts 278 zitjes. Maar de unief heeft de nieuwe ruimte wel nodig, wan in 2025 – 2026 verlaten ze het Pand in Onderbergen. “Dat is geen eigendom van de unief, maar van de regie der gebouwen”, aldus Vanden Berghe. “De unief gebruikte het gebouw sinds de jaren ’90, maar die erfpacht loopt nu af. We verlengen die niet, omdat er nog veel werk is aan het gebouw, omdat er capaciteitsproblemen zijn door moeilijke evacuatiemogelijkheden, maar ook omdat er geen fietsenparkings zijn.” De Aula zal tegen 2024 klaar zijn. De restauratiewerken daar kosten 6,8 miljoen euro, waarvan 3,2 miljoen euro als erfgoedpremie van minister Diependaele komt.