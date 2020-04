Universiteit Gent zou examens afnemen in hallen van Flanders Expo Jill Dhondt

09 april 2020

Gent De Universiteit Gent is de puzzel van de examenlocaties nog volop aan het leggen. Gezien ze ervoor moeten zorgen dat de studenten voldoende afstand kunnen nemen van elkaar, hebben ze meer lokalen nodig dan anders. Als er intern niet genoeg plaats is, zou Flanders Expo een optie kunnen zijn.

Het is nog niet zeker, maar de kans bestaat dat Flanders Expo voor een keer zal ingericht worden als examenlokaal voor de Universiteit Gent. De universiteit kondigde een tweetal weken geleden aan dat meer dan de helft van de studenten examen zouden afleggen in de gebouwen van de universiteit. Ze zullen op anderhalve meter van elkaar moeten zitten, en telkens een rij tussen laten. Hierdoor zullen minder studenten per keer kunnen samenzitten, waardoor er meer lokalen en meer examensessies ingepland moeten worden.

De examenlokalen worden daardoor maximaal ingeroosterd, maar het is mogelijk dat de Gentse universiteit buiten haar eigen gebouwen zal moeten kijken. In dat laatste geval is Flanders Expo een optie om examens af te leggen.