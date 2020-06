Universiteit Gent verklaart 400 online proeven ongeldig na fraude, eerlijke studenten misnoegd: “Ze kunnen toch alleen de valsspelers straffen?” JOBR Jill Dhondt & Maxime Petit

05 juni 2020

13u56 37 Gent De Universiteit Gent verklaart een reeks online proeven waarop fraude is gepleegd ongeldig. Het gaat om testen van vier vakken in het eerste jaar van de opleiding burgerlijk ingenieur. Studenten wisselden onderling De Universiteit Gent verklaart een reeks online proeven waarop fraude is gepleegd ongeldig. Het gaat om testen van vier vakken in het eerste jaar van de opleiding burgerlijk ingenieur. Studenten wisselden onderling stiekem antwoorden uit via meerdere kanalen, waaronder een Google Document en Messenger. Dat alle proeven ongeldig verklaard worden, is een doorn in het oog van studenten die het spel eerlijk hebben gespeeld.



Voor het vak Waarschijnlijkheidsrekening en Statistiek besloot de lesgever om het examen te vervangen door vier online evaluatiemomenten. Tijdens de laatste proef kreeg de UGent een melding binnen dat er fraude in het spel was: studenten hadden gespiekt via een gedeeld Google-document, Messenger en andere kanalen. De examencommissie boog zich over de kwestie, en stuurde een e-mail naar alle studenten die de proef aflegden. Daarin staat dat het bedrog een veel grotere omvang kent dan aanvankelijk door de lesgevers werd ingeschat. Er werd fraude gepleegd via meerdere kanalen tijdens online testen.

Gelijkaardige antwoorden

“Uiteraard zijn we zeer ontgoocheld over een dergelijke gang van zaken”, zegt de examencommissie in de mail naar de eerstejaarsstudenten. Ze is van mening dat de geldigheid van deze evaluaties niet gegarandeerd is.” De UGent besloot daarom om de reeds afgelegde online proeven van de vier vakken ongeldig te verklaren. Het volledige gewicht van deze vakken komt daardoor op het examen te liggen. Hoewel de studenten eerst geen examen moesten maken voor het vak Waarschijnlijkheidsrekening en Statistiek, zal dat nu wel moeten gebeuren. Op de valreep werd het nog toegevoegd aan het examenrooster. Het online examen van Natuurkunde I wordt vervangen door een examen op de campus.

Oneerlijk

Een student die het spel eerlijk speelde, maar liever anoniem blijft, is niet te spreken over de beslissing van de UGent. “Het is belachelijk dat alle studenten gestraft worden voor de daden van een grote groep. Ik heb gehoord dat er 50 tot 80 studenten in dat Google Document zaten, en tweehonderd personen in de Messenger-groep. Ze kunnen enkel hen straffen, maar in de plaats daarvan kiest de examencommissie ervoor om iedereen te straffen, ook studenten die onschuldig zijn.”

De voorbije maanden heb ik vaak tot middernacht gestudeerd om die proeven tot een goed einde te brengen. Ik was blij dat ik mooie punten had behaald, maar nu horen we plots dat alle inspanningen voor niets waren. Ik ben niet de enige die al een advocaat heeft aangesproken Student burgerlijk ingenieur

“De voorbije maanden heb ik vaak tot middernacht gestudeerd om die proeven tot een goed einde te brengen. Ik was blij dat ik mooie punten had behaald, maar nu horen we plots dat alle inspanningen van de voorbije maanden voor niets waren. Daarbovenop horen we middenin onze examenperiode dat alles zal afhangen van dat examen, en dat er nog een examen bijkomt op 1 juli. Het lag al vast dat ik die dag op kamp zou vertrekken, maar nu moet ik die kinderen in de steek laten. Plus, we hebben maar vier dagen om voor dat examen te studeren, terwijl we niet konden voorbereiden in de blok, omdat we het nieuws nu pas krijgen. Tussen mijn andere examens door heb ik ook geen tijd meer om daarvoor te studeren. De eerlijke studenten pikken dit niet. Ik ben niet de enige die al een advocaat heeft aangesproken om de beslissing aan te vechten.”

Milde bestraffing

De initiatiefnemers die verantwoordelijk zijn voor de grootschalige fraude worden individueel gesanctioneerd. Enkelen krijgen een 0 op 20 en worden uitgesloten van herexamens. Een relatief milde bestraffing voor de grootschalige fraude en gevolgen voor zo een grote groep studenten. “Dit is een waarschuwing”, zeg de universiteit. “We zijn extra waakzaam bij online evaluaties. Bij volgende inbreuken zullen we niet zo mild zijn.”

Rector Rik Van de Walle deelde nog zijn verontwaardiging mee tegenover de fraudeurs. “Ik hoop dat die studenten zich de komende weken en maanden niet alleen over hun laptops en toetsenborden zullen buigen, maar ook eens in de spiegel zullen kijken en zich de vraag zullen stellen: wat is mijn bedoeling eigenlijk, iets leren of de boel belazeren, inclusief mezelf?”

