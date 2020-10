Universiteit Gent projecteert namen van 6763 afgestudeerden op Boekentoren: “Net als jullie ouders en familie is ook de universiteit trots op jullie” Cedric Matthys

09 oktober 2020

22u07 0 Gent Wie vrijdagavond voorbij het Sint-Pietersplein liep, heeft het ongetwijfeld gemerkt. De Gentse universiteit projecteerde als verrassing de namen van 6763 afgestudeerde studenten op de Boekentoren.

Door de coronacrisis werden de fysieke proclamaties, die traditiegetrouw in juli en september plaatsvinden, uitgesteld maar de UGent wou niet langer meer wachten. Daarom werden de afgestudeerden alvast digitaal uitgezwaaid. Comedian Erhan Demirci bokste een show in elkaar samen met Joost Van Hyfte, Griet Dobbelaere, Latif Ait, Devoo Beatbox en tal van geëngageerde pas afgestudeerde UGent’ers. Alles werd uitgezonden via in het internet zodat de afgestudeerden van thuis konden volgen. Om iets na negen nam rector Rik Van de Walle het woord. “Net als jullie ouders en familie is ook de universiteit trots op jullie”, zei hij. “Jullie studeren af in een bijzonder jaar. Ik weet niet goed waar jullie zich bevinden, maar ik weet dat jullie met duizenden kijken.” De universiteit benadrukt dat het digitale uitzwaaimoment de fysieke proclamaties niet vervangt. Van zodra het opnieuw veilig is, zal elke faculteit een fysieke bijeenkomst organiseren, compleet met toga en baret.