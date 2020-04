Universiteit Gent denkt aan examens in hallen van Flanders Expo Jill Dhondt

09 april 2020

10u46 36 Gent De Universiteit Gent denkt er aan om een pak examens te laten doorgaan in Flanders Expo. Voor de examenperiode is een optie genomen op de acht zalen van het complex op The Loop. Op die manier kunnen de studenten voldoende afstand houden en toch schriftelijke examens afleggen.

Helemaal zeker is het nog niet, maar de kans dat Flanders Expo voor één keer zal ingericht worden als examenlokaal door de Ugent lijkt groot. De universiteit kondigde een twee weken geleden aan dat meer dan de helft van de studenten examen zouden afleggen in de gebouwen van de universiteit. Ze moeten op anderhalve meter van elkaar zitten, en telkens een rij tussen laten. Hierdoor zullen minder studenten per keer kunnen samenzitten, waardoor er meer lokalen en meer examensessies ingepland moeten worden.

De examenlokalen worden daardoor maximaal ingeroosterd, maar het is mogelijk dat de Gentse universiteit buiten haar eigen gebouwen zal moeten kijken. In dat laatste geval is Flanders Expo een optie om examens af te leggen.

Dirk Van Roy, CEO van de Artexis-groep die Flanders Expo uitbaat bevestigt dat de Ugent een optie heeft genomen. “We hebben acht zalen waar telkens een examen kan afgenomen worden voor een ander vak. Ruimte hebben we hier zeker voldoende en de meeste grote beurzen zijn verplaatst naar later dit jaar. Er is een optie genomen door de Gent waar we gelet op de omstandigheden heel soepel in kunnen zijn. Blijkt de unief de zalen toch niet nodig te hebben dan annuleren we dat meteen. We hebben een paar duizend stoelen en heel wat tafels maar er zal natuurlijk wel nog heel wat materiaal moeten aangevoerd worden.”