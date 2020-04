Universiteit en hogescholen van Gent organiseren online infodagen: “Wij gaan naar de studenten” Jill Dhondt

21 april 2020

13u47 2 Gent Universiteiten en hogescholen zetten elk jaar rond deze periode hun deuren open voor nieuwe studenten, zodat ze hun programma beter kunnen leren kennen. Door de coronamaatregelen kunnen deze opendeurdagen echter niet doorgaan, waardoor de meesten overschakelen naar een online infomoment.

De universiteiten en hogescholen beseffen dat het maken van een juiste studiekeuze erg belangrijk is, en wilden hun infodagen daarom hoe dan ook laten doorgaan. De enige optie was een digitale infodag, wat de nodige creativiteit vraagt. De universiteit en hogescholen zijn daarom druk in de weer met het maken van filmpjes, en mikken de dag zelf op live chatsessies en videogesprekken. Via deze weg kunnen de bezoekers meer informatie winnen over de opleidingen en ondersteuning van de scholen, spreken met medewerkers en studenten, en cursussen inkijken.

Alsof je op de campus loopt

De Universiteit Gent opent het seizoen van de online infodagen vanaf vrijdag, 24 april. “Als de jongeren niet tot bij ons kunnen komen, dan gaan wij graag naar hen toe”, zegt rector Rik Van de Walle. Odisee Hogeschool, Hogeschool Gent en Arteveldehogeschool volgen een dag later, op 25 april. De Hogeschool Gent pakt daarbovenop uit met een virtuele tour op de campussen. “Elke student kan een gebouw of campus verkennen”, zegt Isabelle Claeys, communicatiemedewerker. “Intussen kunnen de bezoekers tijdens hun virtuele wandeling meer info krijgen over de opleidingen die gegeven worden in het lokaal waarin ze zich bevinden, of waarvoor het materiaal dient dat ze kunnen zien. Dat maakt de digitale rondleiding nog interactiever.”