Unieke vakantie in eigen land voor voetbalsupporters: kamperen in de Ghelamco Arena, compleet met rondleiding en sterrenmenu



Sabine Van Damme

16 juni 2020

12u13 0 Gent Nog geen idee waar je je tent zal opslaan deze zomer? Dat zou zomaar eens in de Ghelamco Arena kunnen zijn. Niet op het voetbalveld zelf, maar wel vlak ernaast. KAA Gent geeft zo’n kampeertrip weg, samen met reisorganisator TUI. Je kan die zomaar winnen door de zin “Vakantie is in de Ghelamco Arena, omdat …” af te maken.

Vakantie in eigen stad wordt deze zomer sterk gepromoot, maar vakantie in het voetbalstadion van de Buffalo’s, dat is nog nét iets anders. Reisorganisator TUI en KAA Gent pakken uit met deze bijzondere kampeerlocatie, zonder meer een droomverblijf voor voetbalfans. Want naast een overnachting op de groene zoden naast het speelveld, worden de gelukkigen ook getrakteerd op een diner bij sterrenrestaurant Horseele in het stadion, en op een exclusieve rondleiding achter de schermen van het stadion. Bovendien krijgen ze nog de kans om één van hun KAA-Gent helden ontmoeten.

Geen voetbal

“Nadat we allemaal al zolang het voetbal moeten missen, zijn we blij om samen met TUI the next best thing na een echte voetbalmatch te kunnen aanbieden: een overnachting in onze eigen voetbaltempel, de Ghelamco Arena”, zegt commercieel manager Tyas Kastelijn.

Wie kans wil maken op zo’n overnachting, moet alleen de zin “Vakantie is in de Ghelamco Arena, omdat…” aanvullen, en die inzenden op www.tui.be/nl/kaagent. Een jury kiest de winnaar, die moet wel beschikbaar zijn in de week van 29 juni tot 5 juli, een dag en een nacht lang.