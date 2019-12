Unieke ritjes met feestelijk verlichte oldtimertram door Gent Jill Dhondt

12 december 2019

09u21 0 Gent Meerijden op een feestelijk verlichte museumtram? Dat kan op vrijdag 20 en 27 december. Speciaal voor de eindejaarsperiode stuurt de erfgoedvereniging ETG een tram uit de vroege jaren 70 met kerstverlichting de baan op.

Vorig jaar organiseerde de Gentse erfgoedvereniging voor het eerst een eenmalig ritje op een verlichte tram. Omwille van het succes werd de museumtram dit jaar terug van stal gehaald en versierd. “Het gebeurt niet vaak dat onze voertuigen publiek toegankelijk zijn tijdens de winterperiode”, vertellen Arvo Vander Mersch en Kris Zontrop van ETG. “We doen dit omdat mensen dat enorm waarderen en omdat het een meerwaarde betekent voor de sfeer in Gent tijdens de Winterfeesten. Daar dragen we als Gentse vereniging graag aan bij.”

Lus van 40 minuten

De blauwe museumtram zal een lus maken van aan het Sint-Pietersstation via de Kouter naar Gent Zuid en terug via de Korenmarkt naar het station. Op- en afstappen kan aan elke halte op het traject. “Nostalgici en kerstsfeerliefhebbers kunnen plaatsnemen in de vertrouwde, blauwe tramzetels van vroeger. Samen reis je in een gezellige verlichte tram langs heel wat bekende plekjes. Voor vijf euro mag je de hele avond mee”. Een volledige lus duurt ongeveer 40 minuten. De ritjes vinden plaats tussen 18 en 21.45 uur met elke 45 minuten een vertrek aan het station.