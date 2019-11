Unieke pentekeningen van Marc Sleen onder de hamer Sabine Van Damme

07 november 2019

17u00 0 Gent Groot nieuws voor stripliefhebbers. Op 1 december veilt Maison Jules in de Dampoortstraat een tiental authentieke pentekeningen van Marc Sleen. Deze tekeningen zijn nooit eerder geveild, ze komen uit een privécollectie.

De tekenaar van de populaire Nero-stripverhalen was een geboren en getogen Gentenaar. Hij ligt begraven op Campo Santo. Zelfs op zijn graf prijkt een tafel met wafels. Wafels waren het einde van élk Nero-verhaal, en dus ook van de tekenaar zijn eigen verhaal. “We kregen nu 10 pentekeningen van Sleen in handen”, zegt Jo Tondeleir van het veilinghuis. “Die zijn verschenen in ’t Kapoentje, dat bij Het Volk hoorde. De tekeningen dateren van de jaren 50 en 60. Stukken als deze zijn zeer gegeerd bij verzamelaars, vooral dan de tekeningen van Nero. We hebben er nu 10 in handen, normaal gezien volgen er nog. Een tekening van Nero kan tot 500 euro opbrengen, andere Sleen-prenten gaan voor 150 tot 200 euro de deur uit.

In de gaten te houden dus, of aanwezig zijn op 1 december. Alle info op de website van Maison Jules.