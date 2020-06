Uniek stuk dat bouw Boekentoren toont zondag onder de hamer Sabine Van Damme

23 juni 2020

09u56 0 Gent Komende zondag, 28 juni, veilt Maison Jules een uniek werk van begin de jaren ’30. Het is van de hand van Gentenaar Piet Lippens, en toont de bouw van de zo bekende Boekentoren van Henry Van de Velde. “Zelfs de universiteit toont interesse”, zegt Jo Tondeleir.

Een schilderij hoeft niet altijd miljoenen euro’s waard te zijn om bijzonder te zijn. Dat geldt zeker voor het werk dat komende zondag wordt geveild. “Van de bouw van de Boekentoren begin de jaren ’30 bestaan geen foto’s”, zegt Jo Tondeleir van het Gentse veilinghuis Maison Jules. “Die bouw is weinig of niet gedocumenteerd. Net dat maakt het werk van Piet Lippens (1890 – 1981) zo bijzonder. Het is een van de zeldzame stukken waarop een nog onafgewerkte Boekentoren is te zien. Dat maakt dat zelfs de UGent al interesse heeft getoond in het werk.” Er staan heel wat schilderijen op de catalogus voor zondag, allemaal geschat op 150 tot 600 euro ongeveer. Maar dat ene werk van de Boekentoren (N°6) zou wel eens 2.000 euro of meer kunnen opleveren. Het is een schilderij van 80 op 70 centimeter, olie op doek.

De veiling op zich wordt ook bijzonder, want die vindt achter gesloten deuren plaats. Corona heeft zelfs de veilingwereld gedwongen om digitaal te gaan, en dat heeft consequenties. “Er worden zondag 550 loten geveild”, zegt Tondeleir. “Dat maakt dat we 7 tot 8 uur bezig zullen zijn, want online gaat alles trager. Je kan immers telefonisch meebieden, of online via een veilingplatform. In normale omstandigheden veilen we 80 tot 100 loten per uur, nu zullen dat er hooguit 60 zijn.”

Wie wil meebieden kan dat per mail, via de site, telefonisch of via een veilingplatform. Alle info op de website van Maison Jules.