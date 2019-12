Uniek in Gent en drukbezet: het mobiel kapsalon voor honden Sabine Van Damme

19 december 2019

18u30 74 Gent In Nederland zie je ze vaak, ook in Antwerpen zijn er al een paar, maar in Gent hebben we er maar één: een mobiel trimsalon voor honden. Martine Heuvelmans (50) rijdt rond in haar aangepaste bestelwagen, en heeft klanten in een straal van 20 kilometer rond Gent.

Dat Martine een dierenvriend is, is uiteraard geen toeval. “Honden trimmen deed ik eerst als hobby, omdat ik veel met mijn eigen honden bezig ben”, vertelt ze. “Tot iemand me influisterde dat ik dit ook als beroep kon gaan doen. Zes jaar geleden ben ik een opleiding begonnen bij Syntra. Maar een eigen zaak starten, is niet zo eenvoudig. Ik werk als poetsvrouw en woon in een sociale woning, ik kan niet zomaar een locatie huren om een trimsalon in te beginnen. Dat is gewoon te duur. Gelukkig kon ik terecht in dierenpension 't Haegeland in De Pinte bij Inge. Ik haalde overal honden op, en verzorgde ze dan bij haar. Maar toen zag ik toevallig op internet zo’n mobiel hondentrimsalon te koop staan. Zo is alles echt gestart.”

Martine woont in de UZ-buurt, en rijdt van daaruit rond naar klanten. “Ik ga niet verder dan 25 kilometer van mijn woonplaats”, zegt ze. “Mijn ‘Trimsalon Bij Bowie’ is helemaal uitgerust, ik heb zelfs een bad en warm water. Het enige wat ik nodig heb als ik bij de mensen thuis ga is een parkeerplaats en elektriciteit. En hun hond, uiteraard. Ik doe dit nog steeds als bijberoep, in hoofdberoep blijf ik poetsen.”

De naam ‘Bij Bowie’ komt van de eerste hond die Martine ooit had. Vandaag heeft ze er nog steeds twee. Dat ze haar job graag doet, straalt ervan af. “Hoelang ik met een hond bezig ben, hangt uiteraard af van het ras, en hoe het beestje eraan toe is, maar dat gaat toch snel over anderhalf tot twee uur. Met grote langharige honden heb ik uiteraard meer werk, met beestjes die niet graag in bad gaan ook. Ik werk liefst van al zonder muilkorf, zelfs als baasjes mij waarschuwen dat hun hond niet blij zal zijn met zijn verzorging. Daardoor ben ik wel al een paar keer gebeten, gelukkig nooit echt erg. Ik verzorg overigens ook katten, maar voor mijn eigen kat heb ik assistentie nodig. Die laat zich niet zomaar kammen, daarvoor moeten we met twee zijn”, lacht ze.

Trimsalon Bij Bowie is een enorm succes. Tot eind februari is Martine helemaal volgeboekt, zelfs voor maart wordt het al krap om nog een plekje te vinden. Een gat in de markt lijkt haar mobiel hondenkapsalon wel.

Alle info: Trimsalon Bij Bowie op Facebook