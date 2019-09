Ultraloper Karel Sabbe heeft voortaan zijn eigen ‘berg’ in Gent Erik De Troyer

13 september 2019

19u25 0

Een straat naar jezelf genoemd krijgen is al een hele prestatie, maar een eigen berg hebben is toch nog een pak straffer. De Gentse Ultraloper Karel Sabbe heeft dat klaar gespeeld. De oude skiheuvel van de Blaarmeersen werd vandaag omgedoopt tot ‘de Karel Sabbeberg’. Het is een erkenning voor een aantal epische prestaties. Op 28 augustus 2018 legde hij de legendarische Appalachian Trail van 3.500 kilometer af in 41 dagen, 7 uur en 39 minuten. Een wereldrecord. “Om een straat te krijgen moet je in de meeste gevallen dood zijn én een vrouw omdat we met een inhaalbeweging bezig zijn. Maar voor zo’n straffe prestatie wilden we toch iets bijzonders doen”, zegt schepen van sport Sofie Bracke (Open VLD).

Karel Sabbe zelf is onder de indruk. “Een eigen berg hebben is toch een bijzonder gevoel”, lacht hij. “Ik ben opnieuw aan het trainen dus straks zal ik hem een keer of 100 op en af lopen. Dat is een goede training. Ik ken de berg heel goed. Ik liep hem al zeker 2.000 keer op en af.”

De berg is 38 meter hoog, telt 184 treden en heeft een hellingsgraad van 22,4%.