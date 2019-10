Ultrakid Johannes en Ultraman Nico verbreken record marathon met een rolstoel: “Iedereen kan ongelooflijke dingen doen” Wouter Spillebeen

27 oktober 2019

16u18 13 Gent Op de Marathon van Gent hebben Ultrakid Johannes Balbaert (12) uit Blankenberge en de Gentse Ultraman Nico De Neef (37) het Belgisch record marathon met een rolstoel verpletterd. Ze voltooiden de 42 kilometer in 3 uur, 24 minuten en 15 seconden – ruim elf minuten sneller dan het vorige record. “Vooral de laatste kilometers waren erg zwaar”, zegt Nico, die in maart samen met Johannes aan de Ultraman Challenge in Israël wil deelnemen.

Terwijl Nico en Johannes intensief trainen voor de zware fysieke uitdaging in Israël, besloten ze aan de marathon van Gent deel te nemen en meteen een gooi te doen naar het Belgisch record marathonlopen terwijl je een rolstoel voortduwt. Het record stond op 3 uur, 35 minuten en 25 seconden, en het duo deed er vandaag ruim elf minuten van af. “Echt geweldig, maar na de marathon moest ik toch even gaan liggen”, zegt Nico. “Zeker de laatste twee kilometer waren erg zwaar. Na veertig kilometer lopen kom je ineens op de Finse piste. Die is ideaal voor lopers, maar de wielen van de rolstoel graven zich in in de zachte grond. Dat maakt het echt heel lastig.”

Dat het parcours soms moeilijk is voor rolstoelgebruikers, beaamt rolstoelatleet Ben. “Vorig jaar wilde ik me inschrijven voor de marathon, maar het terrein was niet toegankelijk voor me. Dit jaar zijn er al heel wat stappen ondernomen om het parcours voor iedereen toegankelijk te maken, maar op sommige plaatsen is het zeker nog niet ideaal”, zegt hij.

Ultraman Challenge

Voor Nico is de marathon fysiek zwaar, maar ook voor Johannes is het een hele uitdaging. De jongen die vanaf de borst verlamd raakte bij een verkeersongeval, moet in de speciale rolstoel constant met zijn armen sturen. Als hij fout stuurt, maakt hij het extra lastig voor Nico. “We willen tonen dat iedereen ongelooflijke dingen kan doen”, reageren ze.

Over enkele maanden wacht hen de grootste uitdaging. Dan vertrekken ze naar Israël voor de Ultraman Challenge, een driedaagse triatlon die begint met 10 kilometer zwemmen, gevolgd door 420 kilometer fietsen en twee marathons om het af te leren. Nadat Nico bij de vorige editie als eerste Belg ooit deelnam aan de Ultraman Challenge, wilde hij die ervaring kunnen geven aan iemand die het op eigen houtje niet zou kunnen. In Johannes vond hij de ideale kompaan. Ondanks zijn ernstige verlammingen, wilde hij enkel deelnemen als hij meer kon doen dan passief vooruitgeduwd worden. Sindsdien zoekt het duo samen naar manieren om zo comfortabel mogelijk te sporten zonder de grenzen van Johannes te overschrijden.

Trappen met de armen

Om Johannes zo goed mogelijk op te volgen, worden de sporters constant gemonitord door kinesisten, dokters en de ouders van de Ultrakid. Zij fietsten de marathon mee om hen aan te moedigen en te helpen. Verschillende sponsors droegen ook een steentje bij. “Iedereen in het team heeft voor vandaag loopschoenen gekregen van onze sponsor. Echt super”, zegt Nico.

Nico en Johannes richten zich nu volop op het fietsen. “Dat wordt ook nog een uitdaging. Fietsen met een soort rolstoel vooraan lukt, maar het is niet comfortabel”, legt Nico uit. Johannes trapt met zijn armen mee, maar omdat de fiets veel wind vangt, is het geen lachtertje. “Ik ga binnenkort in het buitenland elke dag vier uur fietsen en op 22 december gaan we samen tweehonderd kilometer afleggen”, zegt Nico vastberaden.

Wie de reis van Johannes en Nico wil volgen, kan dat op de website ultrakid.be.