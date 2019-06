Ultrakid Johannes (12) en Ultraman Nico (37) trainen voor op zware uitdaging: “We kunnen alle obstakels overwinnen” Wouter Spillebeen

23 juni 2019

19u10 0 Gent Ultraman Nico De Neef (37) neemt in maart de verlamde Ultrakid Johannes Balbaert (12) mee naar Israël voor een loodzware fysieke uitdaging, maar vandaag moeten ze het materiaal nog gewoon worden. Op een training in Vosselare Put in Deinze stemmen de twee hun ritmes op elkaar af. “Hij zal zichzelf nog wel tegenkomen.”

Over negen maanden wagen BlankenbergenaarJohannes (12) en Gentenaar Nico (37) zich samen aan de Ultraman Challenge in Israël: een driedaagse triatlon die begint met 10 kilometer zwemmen, gevolgd door 420 kilometer fietsen en twee marathons om het af te leren. Bij de vorige editie deed Nico als eerste Belg ooit mee, amper twee jaar nadat hij begon te trainen voor zijn eerste triatlon. “Nu wil ik die ervaring kunnen geven aan iemand die het zelf niet kan”, zei hij vastberaden. Hij ging op zoek naar een gemotiveerd, maar fysiek gehandicapt kind om samen deel te nemen aan de Ultraman Challenge.

Peddelen zonder schouders te belasten

Via een gemeenschappelijke vriend kwam Nico terecht bij Johannes, die sinds een auto-ongeval toen hij twee jaar oud was verlamd is ‘van tepel tot teen’. Hij kan zijn benen niet gebruiken, maar blijft wel sportief door aan rolstoelbasketbal en sportzeilen te doen. Hij ging akkoord om de uitdaging aan te gaan, maar onder één voorwaarde: hij wil actief meedoen.

Vandaag trainden Nico en Johannes samen in Vosselare Put in Deinze om de techniek van het zwemmen onder de knie te krijgen. Nico trekt een soort kajak, een bellyac, met zich mee, waarop Johannes op zijn buik ligt. Johannes draagt handschoenen die als flippers dienst doen, waarmee hij kan peddelen en sturen. “Het is belangrijk dat hij leert wat de grenzen zijn”, leggen de ouders van Johannes uit. “Als hij de hele tijd mee peddelt, zal hij de eindmeet niet halen. Hij moet dus kunnen rusten, maar als hij zijn handen in het water laat hangen, vertraagt hij Nico. Hij moet dus een manier zoeken om zijn armen te houden wanneer hij rust. En daarbij mag hij dan ook nog eens zijn schouders niet te veel belasten, want hij moet alles kunnen doen met zijn schouders. Hij zal zichzelf nog wel tegenkomen, maar liever tijdens een training dan in Israël.”

Hulp is nodig

Ook voor Nico zorgt het zwemmen voor uitdagingen. “Op zich valt het zwemmen zelf wel mee”, zegt hij. “Maar ik heb constant de neiging om achter me te kijken om te zien of Johannes nog op de bellyac ligt. Maar zo belast ik mijn rug te veel en kan ik geen snelheid aanhouden. We moeten dus nog een manier vinden waarop ik kan weten dat alles oké is met Johannes zonder dat ik achter me moet kijken.”

Tijdens de trainingen wordt Johannes belegeid door een kinesist die in een kano meevaart. Die gaat ook mee naar Israël, net als een dokter. “Dat geeft me een goed gevoel, om te weten dat Johannes omringd is door mensen die hem de juiste hulp kunnen geven”, zegt zijn moeder. “Volgens mij is het belangrijk dat we weten waar de beperkingen van Johannes precies liggen. Alleen door te weten wat hij niet kan en dat te aanvaarden, kunnen we ons concentreren op wat hij wel kan en op welke hulpmiddelen hij nodig heeft. Alleen door dat te doen en alleen met de juiste begeleiding is een project zoals dit mogelijk.”

Obstakels overwinnen

Als Nico en Johannes het zwemmen onder de knie krijgen, volgt nog het fietsen en het lopen. Een speciale fiets waarbij Johannes voor Nico zit en met zijn handen mee kan trappen moet nog gemaakt worden naar de specificaties van Johannes. Voor het lopen willen ze nog een rolstoel met schokabsorbeerders aanschaffen. “Met een gewone rolstoel zouden we rond elke steen op het pad moeten rijden”, volgens Nico. “Johannes is erg gevoelig aan schokken, dus we willen niet het risico nemen dat hij geblesseerd raakt. Met een aangepaste rolstoel zouden we gewoon over de stenen kunnen rollen. Dat maakt het makkelijker voor mij, maar ook comfortabeler voor hem.”

Zodra Johannes en Nico het materiaal gewoon zijn, beginnen de uithoudingstrainingen. De motivatie ligt hoog. “Hiermee willen we tonen dat iemand met een beperking nog steeds bijzondere dingen kan doen”, zeggen de ouders van Johannes. “Er zijn misschien wat meer obstakels, maar die kunnen met de juiste hulp overwonnen worden.”