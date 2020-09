Ultiem laatste-soldenshoppingweekend in Gent mét laatavondopening op vrijdag Sabine Van Damme

03 september 2020

08u07 3 Gent De solden zijn geen succes geweest, een braderie is er niet geweest, en dus zitten de Gentse handelaars met een gigantische stock en een lege kassa. Puur Gent organiseert daarom komend weekend de allereerste ‘End of Summer Stocksale’, met een laatavondshopping op vrijdag.

Winkelen mag weer met 2 en wordt zo meteen een pak gezelliger. En dus moet de End of Summer Stocksale dit weekend een succes worden. Het is een coronaveilig alternatief voor de Braderie Publique die in het water viel.

Kraampjes op straat zullen er niet zijn, al zijn er altijd wel enkele positivo’s die leuke extra’s voorzien. Bij Bookz & Booze in de Hoogpoort is er zaterdagmiddag bijvoorbeeld een mini-optreden, gewoon op het terras. Een honderdtal handelszaken in het centrum doet mee aan de weekendactie, die op poten is gezet door Puur Gent en CityZine.

Vrijdag tot 21 uur

Vrijdag 4 september is er een laatavondshopping tot 21 uur. Zaterdag zijn de winkels gewoon open van 10 tot 18 uur, en zondag is er de maandelijkse koopzondag van 12 tot 17 uur, met gratis openbaar vervoer naar en in Gent. Een mondmasker is nog steeds verplicht, zowel op bus en tram als op straat in het stadscentrum, maar dat zijn de meeste mensen intussen wel gewoon. Een leuke gelegenheid dus om de allerlaatste solden te kopen, de nieuwe collecties te zien én de lokale handelaars te steunen.

