Uitslaande brand in winkel Dampoortstraat Cedric Matthys

25 november 2019

00u40 10

In de Dampoortstraat in Gent is iets voor middernacht een uitslaande brand uitgebroken in een winkel in Afrikaanse etenswaren. De brandweer begon om 23.50 uur met haar interventie en heeft het vuur inmiddels onder controle. Momenteel wordt langs buiten geblust omdat de brandweer twijfelt aan de stabiliteit van het gebouw. Er raakte niemand gewond.

Verdere info volgt.