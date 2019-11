Uitslaande brand in Afrikaanse winkel in Dampoortstraat: vier huizen onbewoonbaar Cedric Matthys

25 november 2019

00u40 98 Gent In de Dampoortstraat in Gent is zondag iets voor middernacht brand uitgebroken in een winkel gespecialiseerd in Afrikaanse etenswaren. De brandweer kreeg het vuur onder controle, maar bluste nog de hele nacht na. Er raakte niemand gewond, maar zowel het gebouw waar de brand ontstond als vier huizen ernaast zijn onbewoonbaar.

“Onze buurvrouw heeft ons wakker gebeld.” Jolanta Iwinska staat nog in haar nachtjapon als we haar maandagochtend rond 1 uur ‘s nachts aanspreken. De vrouw woont twee huizen van de woning die volledig uitbrandde. “We lagen in bed en ik hoorde wat glas breken”, zegt ze. “In deze buurt hoor je wel vaker vreemde geluiden. Na het telefoontje keken we echter naar buiten. We zagen de vlammengloed uit de woning schieten en vluchtten meteen weg.” (lees verder onder de foto)

Moeilijk bereikbaar

Iwinska verzamelde met heel wat andere buren in café ‘De Zevende Hemel’ aan de Dampoort. De Dampoortstraat werd immers afgesloten en de omwonden mochten hun woning niet meer binnen uit voorzorg. Het vuur sloeg tamelijk stevig in het rond.

“Het was niet eenvoudig om de brand onder controle te krijgen”, licht kapitein Koen Desmet van de Gentse brandweerzone Centrum toe. De achterkant van het gebouw, waar de brand het hevigst woedde, bevindt zich enkele tientallen meters achter de andere huizen. We lieten daarom drie ladder- en een viertal pompwagens uitrukken.” De brandweer bluste nog de hele nacht na, maar vreesde voor de stabiliteit van de woning. Daarom werd er enkel geblust langs buiten. De woning betreden was immers te gevaarlijk. Het is voorlopig nog gissen naar oorzaak van de brand. (lees verder onder de foto)

Onbewoonbaar

Maandagochtend rond 1.40 uur liet de politie de meeste buren terugkeren naar hun woning, al werden vier huizen voorlopig onbewoonbaar verklaard. Voor de bewoners die niet bij familie of vrienden terecht konden, werd onderdak gezocht. Jolanta Iwinska kreeg goed nieuws. Haar appartementsgebouw werd opnieuw opengesteld. “Straks moeten we eigenlijk gaan werken", zegt ze. “Ik moet om kwart voor zes opstaan en mijn man moet er al over twee uur uit. Ik denk dat we onze baas zullen laten weten dat we wat later zullen zijn.”