Uitgetest in Gent: de slechtste restaurants volgens Tripadvisor - McDonald’s Korenmarkt Sam Ooghe

02 juli 2019

18u09 22 Gent Niemand kan zich verstoppen. Met de opkomst van sites als TripAdvisor, is elk restaurant onderworpen aan de beoordelingen van meedogenloze klanten op het internet. Goed nieuws voor plekjes met topkritieken zoals Roots en Vrijmoed, maar wat met de slechtste leerlingen van de Gentse klas? Zijn de schlemielen van het internet dan zó slecht, of valt het allemaal wel mee? Vandaag: McDonald’s op de Korenmarkt.

McDonald’s-filialen zijn geen paradijzen. De restaurants transporteren het slechtste dat de Verenigde Staten te bieden hebben, na Donald Trump en de kwaliteit van het voetbal, recht naar onze onbevlekte West-Europese steden. De gele ‘M’ van McDonald’s staat door de twijfelachtige kaas en broodjes voor ‘Maag- en darmklachten’. En het bedrijf blinkt zo uit in schandalen dat het naar verluidt gratis een partijkaart van de PS aangeboden kreeg.

Maar dat wéten we. Als je er gaat ontbijten of lunchen, wéét je ook gewoon dat McDonald’s een soort Russische roulette is voor je gezondheid, humeur en de planeet. Het is niet nodig om dat dan nog eens te benadrukken in een vlammende TripAdvisor-recensie.

Toch bestaan ze, zulke personen. Er zijn klanten die, terwijl er binnen een straal van twee kilometer fantastische restaurants liggen, in McDonald’s eten in het Gents centrum, om dan op TripAdvisor te schrijven hoe teleurstellend het eten was, of hoe klantonvriendelijk het personeel. “Zeer vervelend publiek, slechte frieten, slappe broodjes“, aldus culinair expert ‘177Geert’. “Slecht, want de poetsvrouw bleef maar lawaai maken”, was het oordeel van Walter uit Mechelen. Tijd voor de ultieme test.

Zoals muggen naar licht

We komen binnen op lunchuur in de McDonald’s, en beseffen al snel dat de waarde van ons leven keldert. De examenperiode is net voorbij, dus in het filiaal zitten zo'n drieduizend scholieren. Daarbij is het ook nog eens drieduizend graden, dus bijzonder fijn is het niet. Gelukkig laat McDo de airco de hele dag door vol blazen. Een dure grap moet dat zijn - maar geld verdienen is geen probleem hier, zo lijkt het, want er komen onophoudelijk groepen jongeren en toeristen binnen, klaar voor de culinaire ervaring van hun leven.

Aanschuiven voor de bestelling bij de vriendelijke medewerkers? Neen: dat niet meer. Iedereen schuift aan voor een groot touch-paneel, waarop je zelf je bestelling mag plaatsen. Ding-dong, boodschap van algemeen nut: het menselijk ras is dood. Van sociaal contact is geen sprake meer: alles moet zo efficiënt mogelijk gebeuren in dit restaurant, annex machine. Als een mug naar het lichtgevend bord, tik tik tik, burgers vreten, en snel weer buiten. Al moet wel gezegd dat het systeem verdomd vlot werkt. We stellen letterlijk onze eigen burger samen, bestellen frietjes, wat frisdrank en vegetarische nuggets, en tien minuten later staat onze bestelling klaar. We betrappen onszelf een vreugdesprongetje, want verdorie, dit loopt gesmeerd.

Vegetarische schoenzool

McDonald’s promoot zichtbaar de vegetarische opties. En het gekke is: ze doen dat zelfs met hun klassieke burgers met vlees. De cheeseburger die wij bestellen, zou bijvoorbeeld een sappige rundshamburger bevatten. Voorzichtig onderzoek toont ons echter dat we een taaie schoenzool gekregen hadden, met daarop een Spongebob-geel plakje ongesmolten kaas. Het is onmogelijk dat hiervoor een dier gesneuveld is. Wellicht werd er zelfs gerecycleerd plastic in de kaas gestampt - circulaire economie!

Maar terwijl we grappen en grollen, vliegt het eten binnen. De frietjes zijn zeer zout, maar knapperig en lekker. De vegetarische nuggets smaken gewoonweg uitstekend, en met de baconburger is ook weinig mis. Dít is waarom mensen McDonald’s kiezen: het is er goedkoop, het gaat er snel, en je weet wat je krijgt. Je kan er ontbijten, lunchen, en snacken tot middernacht. Ja, het is er luidruchtig, en neen, je kijkt maar beter niet in detail naar wat je in je dierbare lichaam propt. Maar verdorie: wat een geniaal, klantgericht concept. Het doet denken aan Ryanair: enigszins dehumaniserend, ellendig, maar verdorie goedkoop, snel en efficiënt.

Knagend gevoel

Wanneer we buiten wandelen - het is intussen bijna vierduizend graden -, vragen we ons af wat het leven nu brengt. Natuurlijk kopen we liever eerlijk, duurzaam en lokaal. Maar we proefden van McDonald’s, en denken: wat een eenvoudig en snel bestaan. Even simpel en voordelig als vluchten van 25 euro naar Spanje en Duitsland via Ryanair. We boeken er snel eentje, voor in augustus, een snoepreisje van vier dagen. Wat een tijden beleven we, hoeveel mogelijkheden zijn er voor simpele stervelingen zoals wij. De opties zijn eindeloos. Alleen is er nog dat onhebbelijke, vervelende gevoel, dat nu en dan opduikt en ons eraan herinnert dat het goedkope leven wellicht anderen en de planeet opzadelt met de prijs. Het knaagt, net boven onze maag.

Of misschien is het gewoon de cheeseburger die ons slecht bevalt, in combinatie met de hitte. Ja, inderdaad, de burger: dat zal het zijn. Tijd voor een vernietigende review op Tripadvisor.