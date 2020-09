Uitgebreide terrassen mogen blijven tot half november, nog steeds zonder terrastaks Sabine Van Damme

17 september 2020

12u04 0 Gent De stad doet opnieuw een geste naar de Gentse horecazaken. Alle terrasuitbreidingen die eerder al werden toegestaan, goed voor in totaal 4.500 vierkante meter, mogen blijven tot half november. Ook de terrasbelasting blijft opgeschort.

Toen de horecazaken in juni eindelijk weer open mochten na een lange lockdown, bleek dat mensen vooral buiten op terrassen zouden gaan zitten. Dus stond de stad toe dat waar mogelijk de bestaande terrassen uitgebreid werden. 196 horecazaken kregen daarvoor een toestemming, goed voor in totaal 4.500 vierkante meter extra terras.

“De tijdelijke uitbreiding van vergunde terrassen hebben we toegestaan om meer ruimte te creëren om de social distancing te kunnen garanderen”, klinkt het bij schepen Filip Watteeuw. “Er werd toen afgesproken dat de tijdelijke, grotere terrassen tot eind september mochten blijven staan. Het stadsbestuur heeft nu beslist dat de uitgebreide terrassen tot 15 november 2020 kunnen blijven. De coronacrisis is immers nog niet voorbij. Mensen hebben meer ruimte nodig om samen te zijn en zich toch aan de maatregelen te houden. Met de verlenging van de terrasuitbreiding bieden we mensen die ruimte op publiek domein.” Alles samen – de normale terrassen, de uitbreidingen, tijdelijke nieuwe terrassen en de zomerbars – telt Gent 27.212 vierkante meter terras.”

Ook de terrastaks blijft voorlopig afgeschaft. “Het blijven moeilijke tijden voor onze Gentse horecazaken”, zegt schepen Sofie Bracke. “Met het verlengen van de terrasuitbreidingen willen we hen langer de kans geven om meer klanten te bedienen in een veilige setting. Ook verlenging van de opschorting van de terrasbelasting is een signaal dat we hen als stadsbestuur willen steunen.” Een groter terras geeft echter geen recht op extra terrasverwarmers. Wie terrasverwarming heeft, mag die enkel gebruiken op het reguliere terras.