Uitbreiding LEZ blijft gemeenteraad beroeren: oppositie met de voeten vooruit, Groen moet dossier helemaal alleen verdedigen Sabine Van Damme

29 september 2020

14u18 2 Gent Het ging er stevig aan toe op de gemeenteraad maandagavond. Daar stond, nog maar eens, de uitbreiding van de Lage Emissiezone op de agenda. De drie oppositiepartijen trokken hard van leer tegen het stadsbestuur. “Jullie willen midden in de coronacrisis de mensen nog meer op kosten jagen?” Op de banken van sp.a, Open Vld en CD&V, allemaal meerderheidspartijen, bleef het vooral opvallend stil. Tine Heyse van Groen moest alleen de meubelen redden.

Zowel Tom De Meester van pvda als Anneleen Van Bossuyt van N-VA en Johan Deckmyn van Vlaams Belang verzetten zich met hand en tand tegen de uitbreiding van de Lage Emissiezone naar Het volledige gebied binnen de R4 en de deelgemeenten. Uiteraard is geen van hen tegen een betere luchtkwaliteit, maar de impact van een LEZ op die luchtkwaliteit blijft moeilijk aan te tonen. Verschillende studies geven verschillende resultaten, zowel pro als contra LEZ. Maar ook het feit dat het stadsbestuur halsstarrig verder wil gaan met de uitbreiding van de LEZ, stuit op onbegrip. “Hier is werkelijk geen énkel draagvlak voor”, benadrukt Tom De Meester. Alle drie de oppositiepartijen vragen zich ook af of het wel menselijk is om midden in de coronacrisis de Gentenaars nog extra op kosten te jagen. “En een studie van 100.000 euro bestellen om iets te onderschrijven wat blijkbaar toch al is beslist, wat is het nut daarvan?”

Mocht dit geen digitale gemeenteraad zijn, de socialisten kropen onder hun bank van schaamte. Tom De Meester

Stilte

Meest opvallend was echter de oorverdovende stilte bij de meerderheidspartijen. Tine Heyse van Groen moest haar dossier alleen verdedigen. Steun van sp.a kwam er niet, van Open Vld en CD&V ook niet. “Waar zitten die socialisten nu? Zwijgen in de gemeenteraad, maar morgen op de radio verkondigen dat ze de LEZ-uitbreiding niet zien zitten, gaat het opnieuw zo zijn?” sneerde Deckmyn. En De Meester: “Mocht dit geen digitale gemeenteraad zijn, de socialisten kropen onder hun bank van schaamte.” Want bij een vorige discussie lieten de socialisten, en dan vooral Joris Vandenbroucke, zich opvallend negatief uit over die LEZ-uitbreiding. Ze waren er ronduit tegen, wegens asociaal. Dat het al langer niet meer botert tussen rood en groen is een publiek geheim, maar dat was toen toch een teken aan de wand. Maar de socialisten zwegen gisteren, en Vandenbroucke was er niet, die onderhandelt mee in Brussel. “Dit is geen dossier van de meerderheid, dit is een dogmatische beslissing van Groen, die uitbreiding komt er enkel en alleen omdat Groen dat wil”, aldus nog Van Bossuyt.

Dit is geen dossier van de meerderheid, dit is een dogmatische beslissing van Groen Anneleen Van Bossuyt

“Het staat in het bestuursakkoord”, is dan telkens opnieuw de verdediging van Groen. Maar Tine Heyse speelde het ook venijnig. “De luchtkwaliteit verbeteren wil niet zeggen: het probleem naar de rand van de stad verschuiven. Herkent u die quote, mevrouw Van Bossuyt? Die komt uit het verkiezingsprogramma van N-VA, uw partij dus.”

Groen gaat dus door met de uitbreiding van de LEZ, maar aan het stilzwijgen van de andere meerderheidspartijen is nu al voelbaar dat dit hét dossier van 2021 zal worden. Wordt de LEZ het breekpunt van deze coalitie? Bij de vierpartijenmeerderheid zijn tanden stuk op een symbooldossier van Groen? En zo ja, hoe moet het dan verder in Gent? Het zijn niet alleen in Brussel spannende tijden.