Uitbaters Veerleplein hebben het gehad: “Fietsrekken en bouwwerven op ons plein, terwijl terrasuitbreiding niet mocht. En dat net in de beste periode.” Sabine Van Damme

29 juni 2020

17u46 3 Gent De uitbaters van het Veerleplein zitten met de handen in het haar. Zij zagen hoe er plots een hele reeks fietsrekken op het plein werd gezet, naast de terrassen en vlak in het zicht op het Gravensteen. Bovendien staat er een werf – die ze intussen zelf hebben opgeruimd – waarvan niemand weet waarom.

“Uiteraard moeten er fietsrekken zijn”, zegt Christophe Van Alboom van ’t Paradijs van Wenemaar, in naam van alle anderen. “Maar waarom zetten ze die niet achter het Gravensteen, zoals tijdens de Gentse Feesten? Dan is de overlast door hangjongeren daar meteen ook opgelost. Wij wisten helemaal van niks, plots stonden die rekken hier. We dachten dan dat de fietsrekken 8 juni zouden verdwijnen, op de dag dat onze terrassen weer open mogen. Maar ze blijven gewoon staan, en de stad ‘bekijkt het’. Nu al drie weken. Fietsrekken naast een terras zijn echt niet aangenaam voor de klanten. Bovendien wordt zo een deel van het plein gewoon afgesloten. Om nog te zwijgen van het esthetische aspect. Met het zicht op het Gravensteen is dat hier een van de mooiste pleinen van Gent. Maar omdat we een klein pleintje zijn, telt dat blijkbaar niet. Op Sint-Baafsplein is alle wel netjes geregeld, het kan dus wel. En daar staan toch ook geen fietsrekken?”

Los van de fietsrekken, kwam er ook plots een werf op het plein te staan. Of toch een werfafsluiting van 50 vierkante meter. “Niemand wist waarvoor, dat stond daar gewoon. Er gebeurde niks. Niemand wist ook van wie de hekken zijn, en uit navraag bij de stad blijkt dat ze niet eens vergund zijn. We hebben ze dus maar zelf opgeruimd en opzij gezet, tegen de rode postbus. En daar staan ze nu al een week in de weg.”

En er is nog meer. Er is sinds mei een werf voor gevelrenovatie, en die is wel vergund. “Maar er zou nu nog een werf komen, voor één van de buren die op het plein een beerput wil laten steken. Wie vergunt nu zoiets in de zomer? Kan dat niet in de winter? Ook wij hebben afgezien door corona. Ook onze klanten willen genieten van een terrasje. Maar als je tussen de fietsen en de werven moet zitten, is dat uiteraard een stuk minder plezant. We hopen dus maar dat er snel iemand ingrijpt. Want elke week dat die fietsrekken hier staan, is een week verloren in de beste periode van het jaar.”