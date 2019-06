Uitbaters De Belleman Pub vieren hun afscheid: “Het afscheid is dubbel” Jeffrey Dujardin

30 juni 2019

20u22 0 Gent Twee iconen uit de Gentse horecawereld hebben zondag hun afscheid gevierd, maar hun zaak blijft gelukkig bestaan. Willy Roelandt en Marie-Paule Pauwels van De Belleman gaan met pensioen. Hun café zat zondag stampvol, en er was zelfs een Nederlands orkestje afgezakt om hun afscheid te vieren. Anthony De Waele, de zoon van Gerda Bosschem van Den Turk even verderop, neemt de zaak over en behoudt ze zoals ze is. Op 1 juli zijn Willy en Marie-Paule weg. Den Belleman heropent met de Gentse Feesten.

Willy van De Belleman Pub werd in april 65, en dacht aan zijn pensioen. Het café rechtover het stadhuis overlaten zou geen simpele zaak worden, dachten hij en Marie-Paule (64). Vooral omdat ze willen dat alles blijft zoals het is. Maar dat was dus zonder Gerda en Anthony van Den Turk gerekend. “Ik hield De Belleman al een tijdje in de gaten”, zei Anthony eerder in onze krant. “En toen ik hoorde dat Willy en Marie-Paule een overnemer zochten, heb ik niet getwijfeld.” Anthony nam 3 jaar geleden de aandelen van Den Turk over van zijn moeder, Gerda Bosschem. De twee werken er nu samen. “Een tweede zaak vlakbij, dat is ideaal”, vertelde Gerda.

35 jaar lang hielden Marie-Paule en Willy het café open. “Dit is ons heel volwassen kindje”, zegt de goedlachse Marie-Paule. “Het afscheid is dubbel, aan de ene kant kijk ik uit naar een nieuw begin van mijn leven. Aan de andere kant doet het toch wel pijn.” Een Nederlands orkestje bracht de sfeer tot een hoger niveau. “Dat heeft me echt gepakt, dat zijn vrienden die vroeger altijd bij ons kwamen tijdens de Gentse Feesten. Ik moest toch een traantje laten.” Vanaf maandag kunnen ze zelf de Gentse Feesten bezoeken en van hun pensioen genieten. Al haat Marie-Paule dat woord. “Ik ben nog niet afgeschreven hoor, nog lang niet”, zegt ze al lachend.