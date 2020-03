Uitbater Jan van Gent speelt elke avond balkonmuziek voor straat Jill Dhondt

26 maart 2020

18u50 0 Gent Tim Jansen (43), de uitbater van de Jan van Gent en Roes, draait elke avond muziek vanuit zijn raam. Onder de naam ‘DJ Balkon’ wil hij zijn buren samenbrengen, zonder ze fysiek samen te brengen.

Een minuutje voor 19 uur gaan alle ruitjes in de straat open. Vanuit zijn discobar-living duwt Tim een goede 4000 Watt door de ruit. Elke avond draait hij drie nummers, niet meer, voor zijn buren. “Het eerste nummer is steeds een mijmernummer”, zegt hij. “Dan zie je dat iedereen even stilstaat, en begint weg te dromen. Moeders en vaders nemen hun kindjes eens goed vast. Bewust ga ik voor nummers die ver kunnen gedragen worden. Het is niet de bedoeling dat je een kilometer verder enkel een bas hoort. Het laatste nummer is steevast meer uptempo, dan begint iedereen te springen. Dertig seconden later gaan alle ruitjes terug toe, alsof er niets gebeurd is.”

Samenscholen tegengaan

Det set van DJ balkon duurt nooit langer dan een kwartier. “Anders zou er te veel volk samenscharen op straat”, zegt Tim. “Nu houdt iedereen voldoende afstand van elkaar, maar moest het langer duren zou dat minder het geval zijn. Dan zouden alsmaar meer mensen stoppen, en samen gaan staan, wat ik wil vermijden.”

Tim ziet de korte dagdisco eerder als een manier om een buurtgevoel aan te wakkeren. “Ik miste dat gevoel, dat ik elke dag vond in de Jan van Gent. Dat gevoel is momenteel weg, omdat iedereen in haar of zijn eigen huis zit. Door samen te dansen en te zingen, komt dat toch wat terug. Bovendien heb ik door de dagelijkse sessies, al heel wat mensen leren kennen uit de buurt, van op afstand natuurlijk.”

Verzoekjes

De voorbije week draaide Tim ook enkele verzoeknummertjes, waaronder voor een jongetje dat zes werd en een buurman die zijn vijftigste verjaardag vierde. “Met de micro liet ik dan weten dat ze jarig waren, wat een groot applaus ontketende. De hele straat heeft dan gezongen voor hen.” Tim is van plan om nog tot het einde van de lockdown muziek te maken. “Als de maatregelen worden opgegeven, zou ik een langere sessie willen draaien. Dat zou een prachtig straatfeest kunnen opleveren.”