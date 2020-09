UGent wijst in het Engels de weg naar ‘lesrooms’ Wietske Vos Wim Naert

21 september 2020

21u42 0 Gent Oeps, zelfs de UGent maakt al eens een foutje als het snel moet gaan. Hopelijk vinden anderstalige studenten ook de weg naar ‘lesrooms’.

Aan de ingang van campus Ledeganck, in de K.L. Ledeganckstraat aan de Heuvelpoort, wordt studenten met een pijl de weg gewezen naar ‘leslokalen’. Anderstalige studenten moeten het in het Engels echter doen met ‘lesrooms’ in plaats van ‘classrooms’. Hopelijk denken ze nu niet dat er ‘less rooms’ zijn.