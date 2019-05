UGent-studenten krijgen gemakkelijkste meerkeuze-examen ooit: alle antwoorden zijn optie A Sam Ooghe

24 mei 2019

18u29 26 Gent Dat de examenperiode nog maar net begonnen is, valt ook te merken op de UGent, waar de proffen van het vak Engelse Taalvaardigheid II vrijdag nog niet goed wakker waren: ze stelden het gemakkelijkste examen ooit op.

A, A, en nog eens A: de 79 studenten die het meerkeuze-examen invulden, vonden wel heel snel een patroon in de antwoorden op de vragen. Zeker wanneer enkele medestudenten wel heel snel begonnen in te dienen. “Er is een foutje gebeurd", klinkt het bij de UGent. “Een vervelende situatie. Het examen is stopgezet, omdat het niet meer kon dienen als objectieve manier om de vaardigheden van de studenten in te schatten. Iedereen kreeg intussen al een bericht waarin we ons excuseren. Het examen wordt verplaatst. Zaterdag al kunnen studenten die dat willen, het examen opnieuw afleggen.” Al zal het patroon dan wat minder voorspelbaar zijn.