UGent start onderzoek naar huiselijk geweld in tijden van corona Jill Dhondt

14 april 2020

16u40 0 Gent In landen zoals China en Frankrijk werd er meer huiselijk geweld vastgesteld tijdens de lockdown. UGent wil de omvang van het probleem in ons land onderzoeken. Daarnaast wil de universiteit weten of slachtoffers erin slagen om de hulp te krijgen die ze nodig hebben.

In landen met doorgedreven maatregelen, werden grote toenames van geweld in gezinnen en tussen partners gemeld. In China en Frankrijk kwam familiaal geweld drie keer meer voor dan voor de lockdown. Voor België zijn er nog geen officiële cijfers, maar online hulpverleners zoals Tele-Onthaal, Awel, Nupraatikerover en de Chatlijn na seksueel geweld stellen we een toename vast van het aantal oproepen omtrent huiselijk geweld. De UGent start daarom een onderzoek naar de nationale omvang van huiselijk geweld tijdens de lockdown, en naar de knelpunten in de zoektocht naar hulp.

“Om betrouwbare cijfers te garanderen is het van belang dat er zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het onderzoek, ongeacht of zij zelf slachtoffer waren of zijn van huiselijk geweld”, klinkt het bij de onderzoekers. “Door deel te nemen kunnen alle inwoners van België bijdragen aan het ontwikkelen van aangepaste hulpverlening voor slachtoffers van huiselijk geweld en duidelijke informatie voor de overheid.”

Deelnemen aan het onderzoek kan via deze link.